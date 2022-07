Passée sous silence dans le roman national, la levée, pour la première fois après 132 ans de colonisation, de l'emblème national, à Sidi Fredj vient d'être rétablie par le président de la République. Abdelmadjid Tebboune a inauguré, hier, un monument de la liberté sur le lieu même où avait été hissé le drapeau en 1962. Injustement ignoré, cet épisode de notre histoire reste un moment fort, par sa symbolique, dans l'Histoire de l'Algérie indépendante. Le 3 juillet 1962, le drapeau national a été symboliquement hissé pour la toute première fois sur les lieux mêmes où, 132 ans plus tôt, a eu lieu le débarquement de l'armée coloniale! La cérémonie s'est déroulée en présence des moudjahidine des Wilaya III et IV, d'un comandant de la Zone autonome d'Alger ainsi que de la maman du chahid Didouche Mourad. Cette noble mission de hisser le drapeau a été confiée au colonel Mohand Oulhadj, chef de la Wilaya III historique. De son vrai nom Akli Mokrane, c'est lui qui avait hissé officiellement l'emblème national de l'Algérie libre et indépendante, à Sidi Fredj (à l'ouest d'Alger). Il a été choisi pour son âge et surtout sa sagesse. Les moudjahidine des Wilayas III et IV ont fait le déplacement à Sidi Fredj pour la levée des couleurs nationales. Aucun patriote ne peut résister à la charge émotionnelle qui accompagne ce geste tant attendu depuis, 132 ans! Mais l'événement a été effacé d'un trait dans notre histoire. Ce passage sous silence de cette séquence reste, à ce jour, sans explication. Ni les historiens ni les politiques n'ont donné les raisons de ce «blocus mémoriel». Est-ce parce que le colonel Mohand Oulhadj a versé par la suite dans l'opposition? Est-ce le fait de la polémique suscitée sur la vraie date de l'indépendance, le 5 ou le 3 juillet 1962? Une chose est sûre: une injustice vient d'être réparée.