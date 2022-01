Crime abject dans la commune de Fekrina, relevant de la wilaya d’Oum El Bouaghi.Une infirmière répondant au nom de Mansouri Hafida a été victime d’une opération de lynchage sans merci avant qu’on ne se débarrasse de son corps, qui a été brûlé et enterré pas loin de la commune. La trentaine, cette dernière a été portée disparue depuis jeudi dernier avant que les unités de la Protection civile ne re-trouvent, le 3 janvier, à 12h51, la dépouille, qui a été transportée à l’établissement hospitalier de Aïn El Beïda afin de déterminer les causes et l’heure du décès, à travers une autopsie. Les premiers éléments de l’enquête et les données fournies par la police scientifique ont pu déterminer les suspects qui seront interpellés. La région quant à elle, a lourdement condamné ce crime impitoyable, dont les circonstances sont encore mystérieuses. La défunte avait déjà tenté sa chance dans le monde politique, ayant participé aux législatives de juin 2021. Divorcée, Hafida n’avait pas eu d’enfants.