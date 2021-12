L'accalmie n'a duré que le temps d'avaler une cinglante défaite «politoco-sportive», lors de la dernière Coupe arabe que le Makhzen a voulu transformer en enchère politicienne. Depuis hier, il a actionné ses relais médiatiques pour essaimer une croisière manipulation sur une prétendue nouvelle carte incluant le territoire occupé du Sahara occidental, que le secrétariat de la Ligue arabe aurait adoptée. Réagissant à cette contre-vérité, l'envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, Amar Belani, a qualifié ce travail d'intox d'«énième supercherie» du Maroc. Le but de cette opération fomentée dans les laboratoires du Makhzen est bien évidemment de faire capoter le sommet arabe programmé en mars prochain à Alger.

Un rendez-vous politique qui n'arrange pas les affaires du pouvoir marocain de plus en plus isolé après sa normalisation avec l'entité sioniste. «Ils poursuivent, avec une rare constance, leur entreprise de manipulation grossière et leur propagande mensongère en relation avec la tenue du prochain sommet arabe, prévue en mars prochain à Alger», a fait remarqué Amar Belani soulignat que des sources officielles marocaines, via leur caisse de résonance officielle (l'agence MAP), ont mobilisé leurs relais (y compris quelques mercenaires algériens bien connus) au sujet d'une prétendue nouvelle carte incluant le territoire occupé du Sahara occidental,

«que le secrétariat de la Ligue arabe aurait adoptée tout récemment». Intoxiqués par les officiels de leur pays, les médias marocains se retrouvent pris «au piège d'un mensonge éhonté qu'il est facile de déconstruire pour mettre à nu cette énième supercherie», souligne l'envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb.

Très au fait de ce dossier, Belani a précisé que cette carte unifiée, qui ne mentionne pas les frontières des Etats membres, «n'est pas nouvelle et elle a toujours figuré sur le site officiel de la Ligue des Etats arabes», ajoutant que cette même cartographie sans spécification des frontières des états membres

«avait été adoptée en son temps par l'Union du Maghreb arabe».

L'ancien représentant de la diplomatie algérienne à Bruxelles a rappelé qu'après la protestation «énergique» de la représentation algérienne, suite à la publication «inacceptable» par l'Organisation des femmes arabes au Caire d'une carte englobant le Sahara occidental, le secrétariat de la Ligue arabe a adressé une note enjoignant à tous les organes et organisations activant sous sa tutelle

«de reprendre la seule carte officielle reconnue par la Ligue des Etats arabes», et qui fait l'objet d'un consensus, c'est-à-dire celle qui ne mentionne pas les frontières des Etats membres.

Pour Amar Belani, cette opération tient simplement à «une mystification» qui consiste à décontextualiser les raisons véritables qui ont poussé le secrétariat de la Ligue arabe à élaborer cette note de recadrage pour en faire «un faux événement qui n'existe que dans l'esprit retors de ceux qui excellent dans l'art de la manipulation et de l'intox».

Il fallait bien allumer des contre-feux pour apaiser une tension qui s'aggrave chaque jour au royaume. Le rapprochement avec l'entité sioniste a créé une fissure au coeur du Makhzen, qui s'élargit à chaque fuite en avant, alors que le Front marocain contre la normalisation, prend de l'ampleur, captant de plus en plus de citoyens.