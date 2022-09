Elle a démarré,hier, dimanche le 4 du mois de septembre pour durer jusqu'à la fin du mois de septembre. La foire des affaires scolaires se déroule comme prévu depuis, hier, au niveau de la salle omnisport Saïd Tazrout située dans la Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou. À l'occasion, 36 exposants y prennent part. Il s'agit de sept producteurs locaux et cinq commerçants grossistes en fournitures scolaires, ainsi que des producteurs de vêtements et chaussures de plusieurs wilayas du pays.

Le wali, Djilali Doumi, qui a donné le coup d'envoi de cette foire a souligné que cette manifestation «vise à venir en aide aux parents dans ce contexte marqué par une hausse des prix des fournitures scolaires». Dans le même sillage, a-t-il ajouté, «des instructions ont été, également, données à la direction locale de l'éducation pour le strict respect de la réglementation quant aux trousseaux scolaires à exiger des élèves».

La prime de scolarité de 5000 DA sera versée à temps à tous les bénéficiaires à travers toute la wilaya, a-t-il encore assuré.

La direction du commerce, initiatrice et organisatrice de l'évènement, compte par cette manifestation commerciale rendre les articles scolaires accessibles à tous les ménages en empêchant ainsi les prix de partir à la hausse.

La foire vise aussi à prévenir les éventuelles pénuries qui ouvriraient la voie à toutes les formes de spéculation. En fait, la foire était prévue depuis quelques semaines. C'est la direction du commerce qui avait, pour rappel, fait l'annonce afin de soulager les ménages qui s'inquiétaient de la hausse des prix des articles scolaires constatée depuis le début de l'été.

La hausse a alerté les familles qui ont exprimé leur inquiétude quant à une rentrée scolaire qui s'annonçait difficile et surtout très salée. Dans certains cas, les articles scolaires ont vu leurs prix tripler jusqu'à atteindre les 150 dinars pour un cahier qui coûtait, l'année dernière, seulement 40 dinars. Aussi, cette situation explique, si besoin, la grande affluence qui a caractérisé le premier jour de la foire.

Les familles étaient en effet très nombreuses à venir s'enquérir des prix et comparer avec ceux actuellement en cours à l'extérieur. L'ensemble des participants se sont engagés à pratiquer des prix abordables en diminuant leur marge bénéficiaire. Un engagement qui sera supervisé par les agents de la direction du commerce, organisatrice de la manifestation.

«Il n'y a pas une grande différence dans les prix. Aucun plafonnement. Certains articles coûtent plus cher» déplore un parent rencontré sur les lieux. «C'est vrai que tous les articles sont disponibles, mais en matière de prix, je n'ai pas vu une grande différence à l'exception de quelques produits qu'on trouve à l'extérieur à des tarifs plus élevés», ajoute un autre citoyen accompagné de trois enfants. Par ailleurs, notons que parallèlement à la décision du gouvernement de définir la liste des articles scolaires pour chaque classe, certaines communes de la wilaya ont annoncé qu'elles couvrent les frais inhérents à tous les articles.