Alors que le mois d'août tire à sa fin, la canicule sévit encore et ne lâche pas les Algériens qui doivent, en attendant une météo plus clémente, composer avec les hausses de températures et le souffle chaud du sirocco. En effet, des températures caniculaires pouvant atteindre 42 degrés, à l'ombre, affectent plusieurs wilayas du centre et de l'est du pays, et ce jusqu'à mercredi prochain. C'est ce qu'ont annoncé, hier, les services de l'Office national de la météorologie, via un bulletin météo spécial BMS.

Ainsi, les wilayas d'Alger, Boumerdès et Tizi Ouzou sont d'ores et déjà touchées par cette vague de canicule avec des températures oscillant entre 40° et 42°C, du lundi 29 au mardi 30 août. Cette canicule gagnera, par la suite, les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf où le mercure atteindra les 42°C du mardi 30 au mercredi 31. Autant dire que la canicule n'en finit pas de bousculer le quotidien des Algériens qui n'ont d'autre choix que celui de recourir à l'usage intempestif à la climatisation en intra-muros. Avec ce retour de la canicule, les hommes de la Protection civile et ceux en treillis vert, relevant de la direction générale des forêts (DGF), ne baissent pas la garde pour parer à tout départ de feu, surtout que l'extrême est du pays, vient de connaître des incendies de forêts meurtriers et ravageurs. Ces derniers ont dévasté 5 670 hectares de couvert végétal dont 1164 hectares de forêt, à El Tarf. Depuis le début du mois d'août, 106 incendies ont éclaté en Algérie, détruisant 800 hectares de forêt et 1800 hectares de taillis, a récemment indiqué le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud. Bien que moins meurtrier que l'été 2021, l'été 2022 aura été marqué par de récurrents épisodes caniculaires.

Au fil des alertes météorologiques à la canicule, la direction générale de la Protection civile n'a de cesse de prodiguer conseils et mesures de prévention en vue de sensibiliser la population sur les risques liés à la canicule qui sévit depuis juillet dernier.

La Protection civile invite ceux qui envisagent de fréquenter les espaces forestiers d'éviter toutes actions pouvant être à l'origine d'un départ de feu et appelle les agriculteurs au strict respect des mesures préventives, et éviter les départs de feux.

La direction générale de la Protection civile met également à la disposition des citoyens le numéro vert 1021 et le numéro d'urgence le 14, invitant les citoyens, lors de leurs appels, à préciser l'adresse exacte et la nature de l'accident pour une prise en charge rapide et efficace.

La Protection civile appelle par ailleurs à la vigilance et au respect des consignes tout en invitant les citoyens à fermer les volets, les rideaux et les façades des habitations exposées au soleil, à maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure et ouvrir les fenêtres tôt le matin, tard le soir et la nuit. La Protection civile invite également, en pareille période caniculaire, à éviter de s'exposer au soleil, recommandation qui vaut particulièrement pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques ainsi que les enfants.

Il est recommandé pour les sorties le port d'un chapeau, des vêtements légers et amples, de préférence de couleur claire. Les activités extérieures nécessitant des dépenses d'énergie trop importantes, dont les sports, le jardinage ou le bricolage sont également à éviter. Il s'agit aussi de ne jamais laisser les enfants seuls à l'intérieur d'un véhicule et d'éviter, pour les conducteurs non équipés de l'air conditionné dans leurs véhicules, d'effectuer de longs trajets.