La 4e édition du Salon international, dédié aux domaines des façades, fenêtres et portes, en Algérie, le Siffp 2022, se déroule depuis le 30 novembre et ce jusqu'au 3 décembre, au Centre international des congrès (CIC) au Club des Pins à Alger.

Le lancement du Siffp 2022, qui se caractérise par une nouvelle offensive commerciale et économique, se veut être une plate-forme incontournable pour les fournisseurs de façades, de fenêtres et de portes, a été présenté, jeudi à Alger, par son organisateur Eurl FFP Events.

La cérémonie s'est déroulée en présence de nombre de partenaires et de sponsors, et de membres de la presse nationale.

Les fabricants, les acheteurs et les décideurs, cet événement, attendu par les professionnels nationaux du secteur, s'étendra sur 8000 m² et devrait accueillir plus de 100 exposants locaux et marques alors que plus de 6000 visiteurs sont attendus.

Ce salon comportera également quelque 25 sessions éducatives organisées en workshops et conférences, qui seront suivis par des exposants, fabricants de portes, fenêtres et façades (menuiserie en PVC, aluminium et bois), des capitaines d'entreprises de construction et des entrepreneurs (privés et publics), des représentants de bureaux d'architecture, privés et publics également, des promoteurs immobiliers, des entreprises publiques, des administrations et des collectivités locales, ainsi que les médias lourds et autres.

Les produits exposés et les services qui y seront proposés, sont des systèmes de profilés «ouvertures et façades», des portes et fenêtres en PVC, en aluminium et en bois, des portes d'entrée, de garages et de portails, des vérandas et des pergolas, des stores et des brise-soleil, des volets roulants et différents moustiquaires, des «façadiers», des ferrures et des verres, des machines pour portes et fenêtres, des moyens de transport, manutention et stockage ainsi que les systèmes d'automatisme, différents logiciels, et des matières premières.

Pour FFP Events, que pilote le jeune Abdennour Noui M'hidi, les objectifs du salon, annoncés sont de «promouvoir les activités de ce secteur», en y adjoignant la technologie mondiale moderne, économique et automatique.

Il s'agit également d'«éduquer» les professionnels et les grands publics sur l'importance de l'utilisation d'une menuiserie performante afin, et surtout, d'économiser de l'énergie. La création de nouveaux emplois dans ce secteur est également visée.

C'est là aussi, pense Noui M'hidi, une opportunité de présenter les équipements et les techniques modernes utilisés dans ce domaine en pleine expansion aussi bien dans le domaine de l'esthétique qu'en économie d'énergie.

Le partenaire de l'entreprise Kliz, Khaled M'barek, a indiqué que l'Algérie est leader dans le domaine des travaux en aluminium et occupe la seconde place en Afrique, après l'Egypte. Il avancera que «l'Algérie pourra exporter des produits de bonne qualité dans deux ans vers des pays africains, tels que la Libye et la Mauritanie qui importeront, ainsi, dira-t-il, des «produits de meilleure qualité que ceux importés actuellement, en provenance de Turquie, d'Allemagne, d'Espagne, de Chine ou encore de la Tunisie».

De son côté, Gasmi, représentant de la société Sofitex, qui a démarré récemment dans la wilaya de Blida (à L'Arbaâ), a suggéré de présenter, lors dudit salon, trois nouveaux produits en PVC blanc et coloré, de qualité et de normes internationales, a-t-il précisé.

La représentante de la firme Oxxo, Samira Chenit, s'est, pour sa part, félicitée d'une meilleure participation cette année, tout en louant l'augmentation de la surface d'exposition qui a été allouée à son entreprise.

Il faut savoir que 55 points de vente de Oxxo sont opérationnels en Algérie.

Sur la base des objectifs tracés, la tenue du salon sera soutenue par un riche programme de plus de 10 conférences scientifiques et de terrain qui seront animées par des experts, tant nationaux qu'étrangers.

Dans le but de bénéficier de l'expertise internationale, un espace a été réservé aux responsables d'entreprises étrangères exposantes ou visitant le salon, afin de permettre aux entreprises algériennes et aux particuliers de bénéficier d'une expertise mondiale.