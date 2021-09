La France a réagie au décès de l'ex- Président, Abdelaziz Bouteflika. Le chef de l'État français, a adressé, dans un communiqué publié par l'Élysée, «ses condoléances au peuple algérien». Emmanuel Macron a tenu à rendre hommage à celui qu'il a eu à rencontrer durant sa visite en Algérie en 2017. Il l'a qualifié de «figure majeure» de l'Algérie contemporaine et de «partenaire exigeant pour la France» durant ses vingt années au pouvoir. Enfin, Macron a déclaré rester «engagé à développer des relations étroites d'estime et d'amitié entre le peuple français et le peuple algérien».

Chine: «On pleure un homme d'état exceptionnel»

La Chine a tenu à rendre un vibrant hommage à l'ex-Président, Abdelaziz Bouteflika. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé que son pays «pleure sincèrement le décès de l'ancien président algérien». «Bouteflika était un homme d'état exceptionnel et un des leaders des mouvements de l'ibération nationale de l'Algérie, du monde arabe et de l'Afrique», a déclaré Zhao Lijian. «L'ancien président algérien est également un vieil ami du peuple chinois», a-t-il ajouté. Il rappelle que Bouteflika a contribué de manière significative à la restauration du siège légitime de la Chine aux Nations unies en tant que ministre algérien des Affaires étrangères il y a 50 ans. «Au cours de son mandat de président algérien, Bouteflika a promu activement le développement des relations Chine-Algérie, le renforcement de la coopération bilatérale d'amitié et l'amélioration de l'amitié entre les deux peuples», a-t-il soutenu.