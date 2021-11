Quatre personnes d'une même famille, résidant dans le quartier Kouadri dans la commune d'Aïn Azel (50 km au sud de Sétif), sont décédées, hier, asphyxiées par le monoxyde de carbone émanant d'un appareil de chauffage, selon les services de la Protection civile.

Il s'agit d'une mère (32 ans) et de ses trois enfants, deux garçons et une fille âgés entre 2 et 10 ans, a précisé le chargé de communication de la direction locale du secteur, le lieutenant Ilyes Keddad, précisant que l'intervention des sapeurs-pompiers a permis de sauver le père (33 ans), qui se trouve toujours inconscient au niveau de l'hôpital Youssef Yaâlaoui de cette ville. La même source a ajouté que les équipes de la Protection civile de la daïra d'Aïn Azel sont intervenues vers 10 heures du matin pour secourir les membres de cette famille, après avoir reçu un appel de citoyens, indiquant qu'une famille habitant le quartier en question était en détresse respiratoire. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité territorialement compétents, afin de déterminer les circonstances et les causes de ce drame.