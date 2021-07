Un vrai drame vient de se produire à Constantine, dans l'un des plus vieux quartiers. Une famille entière a été emportée par asphyxie, suite une fuite de monoxyde de carbone d'un chauffe-bain. Le père, la mère et quatre enfants ont péri d'un seul coup. Un survivant, le fils aîné de 11 ans, qui était parti passer quelques jours chez une de ses tantes. Selon un communiqué de la Protection civile (P.C.) parvenu à notre rédaction, le drame s'est produit vers 17h10mn mercredi. Les éléments de la PC ont découvert la tragédie au niveau d'un domicile. Des efforts énormes ont été fournis par le staff médical de la PC pour réanimer les victimes, en vain. Une catastrophe tel est le mot qui a été employé pour décrire une telle découverte. Les victimes sont âgées de 3 à 43 ans. Le survivant, raconte de quelle façon il a appris la nouvelle, avec des larmes et des regrets. «J'envoyais des photos à mes frères et soeurs sans savoir qu'ils ont quitté ce monde.» Il poursuit: «On ne voulait pas me dire ce qui s'est passé, j'ai appris par un copain du quartier qui m'a appelé, pour me dire qu'une famille entière est décédée, sans plus. J'ai ensuite appelé mon oncle, lui aussi n'a rien voulu me dire. Mais plus tard mes cousins me l'ont appris. En rentrant, je réalisais que ce n'était pas un rêve, mais une réalité amère, comment je vais vivre sans ma famille, je suis seul désormais.» L'enfant de 11 ans était inconsolable. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation pour lutter contre le monoxyde de carbone, les accidents emportent encore des vies. Un tueur silencieux qu'on ne peut ni percevoir ni sentir et pourtant il cause des drames au niveau des appareils de chauffage qui fonctionnent mal ou qui sont mal placés dans une pièce qui n'est pas aérée. Il provoque des asphyxies. Chaque année, en Algérie, l'on enregistre des dizaines de décès, pour cause, l'imprudence, la vétusté des installations et l'absence d'entretien des appareils. Le même drame a été vécu à Tiaret, en janvier dernier. Quatre membres d'une même famille sont décédées, suite à leur exposition au monoxyde de carbone, le père, la mère et leurs deux enfants. En 2020, pas moins de 126 personnes sont décédées du monoxyde de carbone, alors que 2000 autres ont été sauvées d'une mort certaine. L'année d'avant, 177 victimes. Ce triste constat est expliqué, essentiellement, par le non-respect des mesures de sécurité dont la nécessité de l'aération du domicile, mais, parfois, les appareils vendus aux Algériens sont défectueux et ne répondent pas aux normes. Pourtant, ce genre d'accidents est évitable.