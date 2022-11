Un drame a secoué la cité universitaire, Mohamed Ben Boulaïd, dans la wilaya de M'sila, avec le décès d'une étudiante suite à une électrocution. Ce dramatique incident s'est passé le lundi 7 novembre 2022, selon ce que rapporte le média arabophone Ennahar. En effet, une étudiante universitaire est décédée d'un choc électrique au niveau de la résidence universitaire, Mohamed Ben Boulaïd ï(Hassouni 2) à Msila. L'étudiante, âgée de 22 ans et originaire de la République arabe sahraouie, étudiait à la faculté de droit et des sciences politiques de l'université Mohamed Boudiaf de M'sila. D'après la même source, les premières informations révèlent que la défunte étudiante était sur le point de changer la lampe de sa chambre et elle aurait rendu l'âme suite à un choc électrique. Le corps sans vie de l'étudiante a été transféré à l'hôpital El Zahraoui de la même wilaya. Suite à ce malheureux incident, le wali d' M'sila accompagné du directeur par intérim de l'université, se sont déplacés sur les lieux, pour avoir plus de détails concernant ce fait dramatique. Les autorités concernées ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'incident. Deux jours après le décès de l'étudiante en questions, l'Office national des services universitaires a décidé de suspendre les fonctions du directeur de la résidence universitaire, Mohamed Ben Boulaïd, à M'sila.