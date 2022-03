Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est passé à l'étape charnière du changement au sein des institutions de l'État. La mise en branle d'une inspection générale de la présidence de la République est l'exemple saillant de cette démarche visant la réforme des institutions de l'État et de sa refonte de fond en comble.

Cet organe aura des prérogatives très larges pour opérer et entamer des missions de contrôle et d'enquêtes qui cibleront toutes les institutions de l'État hormis le ministère de la Défense et les activités juridictionnelles. C'est là un levier susceptible de rééquilibrer les enjeux au sein des rouages de l'État et de son mode opératoire.

Ce nouvel organe est placé sous l'autorité du président de la République, une manière de donner plus de sens et d'efficacité à cette nouvelle structure dans ses missions et rôles de contrôle et d'enquêtes approfondis touchant à la mauvaise gestion, malversation et corruption au sein de l'administration de l'État et des collectivités locales.

L'inspection générale de la présidence de la République va assurer le rôle qui sied à tout Etat qui se respecte, à savoir la rétrospective globale par rapport aux enjeux cruciaux qui affectent les institutions de la République.

Le président était ferme et clair en ce qui concerne sa touche quant à un changement intrinsèque au sein des institutions de l'Etat.

À ce propos, il précise que «l'inspection générale de la présidence de la République lui sera dévolue la mission de contrôler l'application des décisions et des politiques publiques par les responsables, à travers des investigations sur le terrain menées par des inspecteurs dépêchés aux différentes wilayas pour enquêter dans tous les secteurs à l'exception de la Défense nationale et les activités juridictionnelles», et d'ajouter d'une manière ferme que «l'objectif de créer une inspection générale relevant de la présidence de la République est de contrôler l'action et les activités des responsables, en ce sens qu'aucun responsable ne pourra être au courant des visites de cette Inspection», mentionne- t-on.

La nouvelle conception du changement que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune veut asseoir, s'articule sur la responsabilité des commis de l'État quant aux pratiques qui s'exerçaient dans un passé récent dont le résultat n'était autre que la mise en danger de l'État et son délitement via des pratiques de corruption, le népotisme et le détournement des deniers publics. Ce point est nettement illustrée quant aux missions et prérogatives de l'inspection générale de la présidence de la République où il est précisé que «l'inspection générale de la présidence de la République s'assurera aussi du respect des instructions du président de la République et de la mise en oeuvre de ses orientations visant à améliorer la qualité de gestion des services de l'Etat et des collectivités locales, en sus de la qualité des prestations fournies par ces services au regard des besoins et des attentes des usagers et des citoyens», souligne-t-on.

Une nouvelle étape s'esquisse pour le pays comme processus incontournable du changement. Cette étape va permettre aux institutions de l'État d'opérer des mutations profondes et un saut qualitatif dans leur refonte.

C'est aussi une occasion d'assainir l'État des pratiques qui ont failli le plonger dans le délitement et la dislocation mordicus.