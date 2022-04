La wilaya d'Oran a créé dernièrement une entreprise économique locale chargée de gérer le Village méditerranéen devant accueillir les participants aux Jeux méditerranéens Oran-2022, après la fin de cette manifestation sportive, onr indiqué, hier, les services de la wilaya. Les autorités de la wilaya ont achevé les procédures administratives et juridiques pour la création d'une entreprise publique économique locale, après l'approbation auparavant par l'APW du projet de création de cette structure au courant de cette année. Cet établissement aura pour mission de gérer le Village méditerranéen et de l'utiliser dans la promotion du tourisme de grands groupes, compte tenu des besoins de la wilaya en de tels équipements touristiques, de plus en plus prisés, notamment durant la saison estivale.

Le Village méditerranéen proposé au classement dans la catégorie 3 étoiles comprend une aile de résidence de 4 300 lits, 5 restaurants d'une capacité totale de service de 2 500 repas simultanés, plusieurs terrains de sport, une salle de sport, des espaces pour activités commerciales, un théâtre en plein air et d'autres installations de services.

La 19e édition des Jeux méditerranéens est prévue à Oran du 25 juin au 5 juillet prochains. Elle verra la participation de plus de 4 000 athlètes de 26 pays dans 24 disciplines sportives.