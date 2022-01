Sans l‘ombre d’un doute, l’industrie pharmaceutique a été le secteur qui aura connu le meilleur essor , durant ces deux dernières années et ce en plein éclatement des différentes vagues du coronavirus. Un essor qui a fait faire un bond considérable aux unités de production, qui sont passées à la vitesse supérieure grâce aux orientations et décisions judicieuses d’investissement et d’exploitation des moyens en place. Elles se sont rapidement adaptées à la situation d’urgence. Les résultats, sur le terrain, sont plus qu’éloquents, l’industrie pharmaceutique a mis le pied dans la production du vaccin anti-Covid-19 et demeure déterminée à atteindre les objectifs fixés. Dans ce sens, le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed le confirme en indiquant que « le groupe Saidal envisage de produire

96 millions de doses/an du vaccin anti-Covid-19. Le groupe se dit prêt à adapter la quantité de ce vaccin aux besoins nationaux, dans la perspective de se lancer dans l’exportation vers les pays africains ». Cela étant, l’entrée en production du vaccin Sinovac, qui va être commercialisé prochainement, aura des répercussions hautement positives sur l’économie nationale, dans la mesure où « elle permettra d’économiser 60% des recettes d’importation. Cette dernière avait réduit en 2021, de 800 millions Usd par rapport à 2019, alors que la production nationale a évolué d’un milliard Usd durant la même période. les laboratoires étrangers producteurs et fournisseurs d’insuline ont été convaincus de réduire les prix de 20%, ce qui permettra d’économiser 10 milliards DA/an » précise le ministre. Une avancée remarquable qui, bientôt, sera renforcée par l’activité d’exportation du vaccin vers les pays africains, qui constituent un marché des plus porteurs et une opportunité pour sceller définitivement l’essor de l’industrie pharmaceutique et son déploiement.