L'eau potable, ce liquide vital, a constitué l'essentiel de la visite de travail et d'inspection rendue jeudi à Oran par le ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi. Ce dernier a annoncé plusieurs chantiers rentrant dans le cadre de la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable dans la wilaya. Il s'agit, en premier lieu, de mettre fin aux perturbations qui frappent cette wilaya. Dans ce sillage, le ministre a annoncé que «le problème de perturbation dans l'approvisionnement en eau potable dans la wilaya sera résolu prochainement». Il s'agit essentiellement «d'une série d'opérations et projets», a affirmé le ministre, expliquant que «la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable dans la wilaya sera réglée prochainement sur la base de trois projets». Selon la même source, le premier chantier porte sur la réhabilitation de la station de dessalement de l'eau de mer d'El Mactaa, localité située dans la partie est de la wilaya. Le deuxième projet sera consacré à la réalisation d'une seconde station de dessalement au niveau de Cap Blanc dans la commune d'Aïn El Kerma, dans l'extrême ouest d'Oran. À ces deux projets, s'ajoute la canalisation de transfert d'eau de la zones est. Il s'agit, là aussi, d'une partie du couloir géant Mostaganem-Arzew-Oran, connu sous l'abréviation du MAO. Ce dernier connaît des signes visibles de vétusté. Au passage, le ministre n'a pas omis de souligner que l'eau potable ne risque pas de manquer. «La disponibilité de l'eau de manière suffisante à la population d'Oran est considérée comme priorité», a-t-il indiqué soulignant que «les autorités oeuvreront à corriger les perturbations enregistrées, notamment à l'approche des Jeux méditerranéens que la capitale de l'Ouest algérien accueillera». Et ce n'est pas tout. Au cours de sa visite, Mihoubi s'est rendu dans l'édifice technologique de la Société de l'eau et de l'assainissement d'Oran, halte dans laquelle le directeur de la Seor, Oussama Helaïli a affirmé que «la wilaya enregistre un déficit en matière d'eau de l'ordre de 32.000 m3 par jour, qui peut être augmenté à 80.000 m3 en cas de diminution de l'eau dans le couloir du MAO».

Le même interlocuteur, revenant sur la coloration jaunâtre de l'eau au niveau de plusieurs communes de la région-est de la wilaya, à partir de Mers El-Hadjadj, Bethioua, Aïn El-Bia, Arzew, Sidi Benyebka arrivant à Bir El-Djir, a signalé, dans un exposé sur la société et ses projets, la rénovation de la canalisation de transfert des eaux Chlef-Gargar sur une distance de 13 kilomètres pour régler le problème. Intervenant une nouvelle fois, le ministre a insisté sur la «nécessité de prendre en compte le problème en traitant l'eau et sa coloration, en mettant en place une unité de traitement, en attendant le renouvellement de la canalisation de transfert», mettant l'accent sur «le règlement du problème de manière définitive avant le début des JM 2022 à Oran».