Imezdurar, un village situé en haute montagne du Djurdjura, dans la commune de Saharidj. Pas moins de 400 maisons y sont implantées. Des battisses essentiellement en pierre couvertes de charpente en tuiles rouge ; ce sont des maisons alignées et réparties en plusieurs quartiers croisées par des sentiers desservant l’ensemble du village. Imezdurar n’est autre qu’un de ces villages qui incarnent la culture et le patrimoine ancestral kabyle dans le fond et dans la forme. Dans le fond, c’est justement cet attachement de ces résidents à faire de leur village un vecteur de transmission de leur culture et patrimoine aux générations futures. Imezdurar à l’instar des beaucoup d’autres localités de la région, a subi un exode qui l’a presque vidé de ses habitants ; c’était lors de la décennie noire. Une fois la paix et la sérénité revenues, les villageois sont déjà réinstallés ailleurs. Toutefois nombreux parmi eux souhaiteraient regagner le village pour s’y installer et d’autres se contentent d’y passer leurs vacances et les week-ends. Le souhait des uns n’exclut pas le choix des autres, en effet, à l’unanimité, Imezdurar ont décidé de réhabiliter leur village et d’y créer toutes les conditions d’une vie sereine. Faire de leur village une station touristique leur est venue à l’esprit. L’idée vient justement de la beauté féerique de la région et de la situation socio-économique des villageois. Ceux-ci sont des gens qui gagnent leur vie des revenus de leur labeur, ils sont éleveurs de bovins et de caprins, ils sont apiculteurs et également fervent travailleurs de la terre, malgré la rudesse du sol. Pour aller au bout de leur chemin, un appel est lancé et approuvé par Imezdurar là où ils se trouvent. Ils se sont lancé le défi de réhabiliter le village et d’en faire un site touristique géant, quel que soit le prix et quel que soit le temps que cela va demander. Des volontariats hebdomadaires (chaque vendredi) et une quête est faite en parallèle, pas seulement au village mais bien au-delà, ailleurs, aux villages limitrophes Imchédallen.

Pour rappel, ce village est recensé comme zone d’ombre dans la daïra de M’ Chedallah, il a bénéficié, à l’instar d’autres localités, de quelques projets d’utilité publique à hauteur d’environ 26 millions de dinars (de l’année 2017 à 2021) selon les services de la daïra. C’était des opérations d’éclairage public, le bétonnage d’une ruelle et des caniveaux pour l’évacuation des eaux de pluie, etc. Cependant, l’immensité de la réhabilitation entamée par Imezdurar requiert une enveloppe largement plus importante. Ce qui est déjà réalisé est énorme. On citera l’élargissement et le bétonnage d’une ruelle principale qui était large d’à peine deux mètres et qui est devenue une route où peuvent se croiser deux véhicules. Il a été procédé également à la réhabilitation de deux fontaines publiques dont l’existence remonte à des siècles (Thala Elhak et Ameziev). Les travaux continueront toujours à la même cadence jusqu’à la fin, affirme Yahia Aggad un villageois parmi les organisateurs des volontariats, rencontré la semaine dernière, lors de la visite du wali de Bouira à ce village. Et d’ajouter que le plus impressionnant chez Imezdurar, c’est l’inexistence absolue de toute opposition de la part des riverains des ruelles, si un élargissement du passage ou la démolition de mure est nécessaire. «L’intérêt général du village prime, est la conviction de tous», tient-il à affirmer. La visite du wali est initialement programmée pour s’enquérir de l’état de El Inser averkan (la source noire), c’est une source qui alimente une grande partie des localités dans la daïra de M’Chedallah. Elle existait depuis très longtemps ; à l’époque coloniale, elle servait à l’activation des turbines d’une usine hydroélectrique située plus bas, au village d’Iliten. Le chef de l’exécutif a d’ailleurs a instruit, sur place, le directeur des ressources en eau d’établir une fiche technique pour la réalisation d’une conduite d’eau sur une longueur de deux kilomtres, en vue de récupérer une importante fuite qui représenterait presque 50% du débit qui arrive à la source noire plus bas . La visite était une aubaine pour les villageois d’exposer leurs doléances aux différents responsables présents. La surprise fut l’accord préalable et spontané du chef de l’exécutif quant au vœu émis par les résidents, le sollicitant afin de promouvoir leur localité et d’en faire un village touristique. En effet, le wali a rétorqué : «Cela s’inscrit pleinement dans la stratégie adoptée par la wilaya, portant sur la promotion du secteur du tourisme de montagne ». Pour rappel, il y a deux semaines, le directeur du tourisme était instruit d’encourager les résidents des villages de montagne à rentabiliser leurs maisons. Il s’agit d’en faire des gîtes touristiques qu’ils seront autorisés à louer aux touristes. Il y avait huit personnes qui ont donné leur accord, bien entendu ceux-là bénéficieront d’un accompagnement et d’un soutien des pouvoirs publics pour la concrétisation de leurs projets. Concernant le village Imezdurar, compte tenu de la splendeur inégalée de la région, ajoutez à cela l’implantation stratégique du village (à 5 km de Tala Rana , à 2 km d’Aswel , à environ 5 km de Tikjda et à 10 minutes du col de Tirourda) et surtout le nombre important de maisons non habitées et qui pourraient faire l’objet de gîtes touristiques, le chef de l’exécutif a donné rendez-vous au villageois dans les très prochains jours, au niveau même du village, où tous les acteurs en rapport seront présents (tourisme, environnement, APC, forêt, etc). C’est pour arrêter une stratégie commune avec les résidents afin de faire de ce village «un énorme village touristique pilote qui serait le premier en Algérie ou en Afrique», a déclaré le wali. Il a expliqué que l’État accompagnera les résidents, autant que possible dans la réalisation de ce projet.

Pour leur part, les villageois ont soulevé le problème du manque d’eau (une à deux heures par jour), bien entendu, l’eau est plus que nécessaire pour l’objectif escompté. Il y a également le raccordement au gaz naturel, vu la rigueur du climat, notamment durant l’hiver. Jusque-là ce ne sont que des prévisions, espérant que les engagements des uns et des autres seront tenus et aboutiront à faire de ce magnifique village la Mecque du tourisme de montagne.