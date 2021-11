Après avoir installé un comité de suivi des projets d'investissement en souffrance, le chef de l'exécutif de la wilaya de Béjaïa, Kamel-Eddine Kerbouche, s'est déplacé sur le terrain pour inspecter les zones industrielles et d'activités, afin de booster leur réalisation et permettre aux investisseurs de réaliser leurs projets. Dans le cadre de l'encouragement des investissements locaux, le wali a inspecté le projet de réalisation d'un parc industriel au niveau de la commune d'El Kseur, Fanaïa El-Mathen et la zone d'activités de Kalaâ dans la même commune. Le wali a insisté sur l'accélération des travaux pour distribuer les assiettes aux investisseurs porteurs de projets. Des investissements devant contribuer à la redynamisation de la région et à encourager les jeunes à créer leurs petites et moyennes entreprises. Il a, par ailleurs, ordonné d'accélérer la finalisation de l'étude du projet de parachèvement de la zone d'activités au niveau de Boukala dans la même commune, dont la superficie est estimée à 9 hectares. La concrétisation de ce projet s'inscrit dans le cadre de la satisfaction des besoins enregistrés au niveau de cette commune, car il permettra, dès réception, de fournir tous les moyens nécessaires et les conditions appropriées aux jeunes investisseurs, afin de lancer diverses activités économiques et commerciales, des projets compatibles avec les spécificités de la région. Les travaux d'aménagement de la zone d'activités industrielles et de la zone de mini-activités au niveau de la commune de Seddouk, ont fait également l'objet de la même intention de la part des autorités de la wilaya. Les travaux de préparation de la zone de mini-activités, pour laquelle un conteneur immobilier de 4 hectares a été alloué, sont en cours d'achèvement. Sur place, Kamel- Eddine Kerbouche a réitéré les mêmes recommandations. L'étude du projet d'achèvement de la zone d'activités industrielles au niveau de la même commune, dont la superficie est estimée à 32 hectares, a été achevée. Il ne reste plus que le démarrage des travaux de préparation, comprenant, notamment le nivellement du sol et l'achèvement des voiries, des réseaux divers et de l'éclairage public. La concrétisation de ce projet s'inscrit dans le cadre de la satisfaction des besoins enregistrés au niveau de cette commune. Dès réception, le projet permettra de mettre à disposition tous les moyens nécessaires et les conditions appropriées aux jeunes investisseurs, afin de lancer diverses activités économiques et commerciales des projets compatibles avec les spécificités de la région.

À noter, également, la visite d'inspection effectuée au niveau de l'assiette foncière retenue pour la réalisation du projet de la station de dessalement d'eau de mer d'une capacité de filtration de 300 000 m 3 /jour au niveau de la commune de Souk El Tenine. L'assiette d'implantation avait été choisi après une étude technique. Ce projet soulagera la pression que subit le citoyen en matière d'alimentation en eau potable et améliorera le service au niveau de la ville de Souk El Tenine et les localités environnantes