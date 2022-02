La Journée mondiale des zones humides (Jmzh) est célébrée, le 2 février, pour commémorer la signature de la convention sur les zones humides, le 2 février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar. Chaque année, cette journée est célébrée à Béjaïa par des activités culturelles et de sensibilisation pour la sauvegarde de ces espaces naturels, qui ont un rôle majeur dans l'équilibre écologique et le maintien de la biodiversité. Des écosystèmes également pourvoyeurs de ressources naturelles et contribuant largement au développement socio-économique. Qu'en est-il réellement?

Les 19 zones humides recensées au niveau du territoire de la wilaya de Béjaïa n'offrent pas de quoi se réjouir. Hier même, les festivités, qui devaient constituer une halte pour faire le point sur la situation de ces zones, ont été annulées en raison de la pandémie. Du coup, tout est remis à plus tard et ces écosystèmes continueront à subir des dégâts aux conséquences graves. La faune et la flore ne sont plus ce qu'elles étaient. Des changements induits essentiellement par deux facteurs, qui constituent les deux principales menaces pesant sur les zones humides. Il faut d'abord relever la sécheresse et l'envasement, issus de l'érosion des bassins versants mal protégés.

À Béjaïa, deux zones humides, particulièrement connues, font face à un autre péril qui trouve son origine dans le comportement humain. Aguelmime Ikker, dans la commune de Tibane et le Lac Noir d'Akfadou, qui se déclinent comme des endroits les plus connus et, par ricochet, les plus visités, sont pollués. Ces écosystèmes, qui font office d'espace où vivent et se reproduisent les oiseaux et qui constituent des haltes pour les oiseaux migrateurs, sont dans un piteux état, qui laisse perplexe les visiteurs les plus conscients. Ceux-ci font peu cas des soins de ces sites. Inconscients ou mal intentionnés, ces visiteurs abandonnent sur place leurs ordures, bouteilles vides et restes de nourriture. En l'absence d'un service communal pour la collecte et le nettoiement des lieux, les déchets s'accumulent progressivement et dominent les lieux. L'autre zone humide qui mérite une attention particulière, reste l'oued Soummam, qui subit l'accumulation anarchique et inconsidéré des alluvions, chamboulant la topographie du cours d'eau lequel est ponctué de bout en bout d'une suite de cratères et de monticules de dépôts. La nappe phréatique, qui alimente en eau potable une multitude de communes, par le biais de forages implantés sur le parcours du cours d'eau, est menacée dangereusement.

Les eaux usées qui s'y déversent à partir des conduites d'assainissement des habitations et les rejets des unités industrielles implantées tout au long de cet oued, ont donné au cours d'eau l'allure d'un égout à ciel ouvert hostile à toute forme de vie. Les reptiles et les poissons ont déjà déserté les lieux. La perte de la biodiversité se ressent aussi au niveau de la flore endémique, à l'image de la massette, du laurier rose et du jonc qui n'y poussent pratiquement plus. Réceptacle des déchets solides, dont les ordures ménagères, le lit de l'oued est parsemé de gravats, les packagings en plastique et autres contenants en verre. Une défiguration surréaliste appelant une intervention des pouvoirs publics pour un plan d'aménagement de cette zone humide classée pourtant comme site Ramsar (convention internationale ratifiée par l'Algérie en 1982) mais cela n'a freiné ni la prédation ni la pollution.

Bref ce n'est là que quelques exemples qui illustrent parfaitement le piteux état des zones humides à Béjaïa. Un état qui devrait interpeller les responsables en charge de ces zones humides.