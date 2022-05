Digne héritier de son père, Maurice Audin, grand militant et illustre figure emblématique de la Révolution nationale, Pierre Audin poursuit l'oeuvre de celui qui a sacrifié sa vie pour les valeurs justes et républicaines de l'Algérie indépendante. Sur les traces de son défunt père, Pierre Audin a trouvé l'astuce pratique et valeureuse, afin d'apporter son grain de sable à l'édifice de l'Algérie contemporaine.

Un Prix d'excellence en mathématiques a été institué par le fils de Maurice Audin, où chaque deux années, un concours est organisé consacrant deux lauréats dans chaque côté des deux rives de la Méditerranée.

Cette année, les choses semblent évoluer dans le bon sens, puisqu'à l'issue d'une entrevue accordée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Abdelbaki Benziane à Pierre Audin, en séjour en Algérie, des accords pratiques semblent se concrétiser. Il s'agit d'un partenariat entre l'association Josette et Maurice Audin et les établissements algériens de la recherche scientifique, relevant du secteur de l'enseignement supérieur, en vue d'inciter les deux parties au travail conjoint, pour «définir les normes à même de généraliser l'enseignement des mathématiques dans les établissements universitaires et éducatifs», a déclaré le ministre de l'Enseignement supérieur.

Pierre Audin a, pour sa part, plaidé en faveur de la pérennisation de cette tradition, à savoir le Prix de mathématiques Josette et Maurice Audin, qui recèle à la fois une forte charge historique et scientifique.

Décelant une réelle volonté chez les étudiants algériens, à réaliser des travaux et à proposer des projets et des activités en relation avec le domaine des mathématiques, Pierre Audin a émis la possibilité de développer une coopération, à travers l'accueil des compétences nationales en mathématiques, dans le cadre de sessions en Algérie ou en France, a-t-il fait remarquer. Il convient de rappeler que le Prix de mathématiques Maurice Audin est un prix scientifique créé en 2004 par l'Association Maurice Audin devenue Association Josette et Maurice Audin en 2019. Selon les promoteurs de cette organisation, l'association a pour objectifs de «faire vivre la mémoire de Josette et Maurice Audin et leur combat pour l'indépendance de l'Algérie, agir pour faire la clarté sur les circonstances de la mort de Maurice Audin, assassiné en 1957 par des militaires français».

À titre de rappel, le ministre de l'Enseignement supérieur a souligné que «l'Ecole nationale polytechnique d'Oran Enpo, a été baptisée, en avril 2017, du nom de Maurice Audin, retraçant l'importance historique et scientifique que cela représente pour l'Algérie».