Les incendies signalés dans la wilaya de Batna ont ravagé une centaine d’hectares du couvert végétal depuis le début de la campagne de lutte contre les feux de forêts en juin dernier dont plus de 60 hectares d’herbes et d’Alfa, a affirmé , hier, le Conservateur des forêts, Abdelmoumène Boulzazen. Le même responsable a précisé à l’APS que le plus grand incendie enregistré durant cette période, s’est déclaré à la forêt de Kimmel ayant causé la destruction d’environ 20 hectares de couvert végétal où l’intervention rapide et les efforts intensifiés ont permis d’éviter la propagation des flammes au reste des superficies forestières. Le nombre d’interventions effectuées par les équipes mobilisées à cette opération, depuis le 1er juin dernier, date du lancement de cette campagne, a-t-il ajouté, a dépassé 100.

Ces incendies, dont la plupart ont été signalés par des citoyens, ont touché plusieurs communes à l’instar de Merouana, Ras El-Aioun, Batna, Kimmel et Tilato, a souligné le Conservateur des forêts.