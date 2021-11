La brigade de recherches de la Gendarmerie nationale de Médéa a procédé au démantèlement d'une cellule terroriste composée de 21 individus appartenant au mouvement terroriste Rachad activant sur le territoire de la wilaya, a indiqué, vendredi, un communiqué du commandement de la Gendarmerie nationale. «Les membres de la cellule terroriste ont été présentés par-devant le procureur de la République près le pôle pénal spécialisé de Sidi M'hamed (Alger). Celui-ci les a déférés, devant le juge d'instruction près le même pôle, qui a ordonné la mise sous mandat de dépôt de 18 individus et le placement des trois restants sous contrôle judiciaire», a ajouté le communiqué.

Les prévenus sont poursuivis pour «complot contre la sécurité de l'Etat, incitation des citoyens contre l'autorité de l'Etat et atteinte à l'intégrité territoriale du pays, appartenance à une organisation terroriste activant à l'étranger, incitation à la haine et diffusion de publications propagandistes sur les réseaux sociaux», a précisé la même source.