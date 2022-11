Le 1er Novembre, aujourd’hui tous les Algériens commémorent le début de la révolution qui correspond au 1er Novembre 1954. Cette date représente un événement, principalement marqué par des cérémonies de recueillement et des expositions autour de la guerre d’Algérie, des conférences, des inaugurations et d’autres manifestations programmées pour être à la hauteur du prix des sacrifices de nos glorieux martyrs. Voilà donc 68 ans que l’Algérie a fait du 1er Novembre son jour de fête nationale. C’est un jour férié et un des symboles de l’Algérie, au même titre que son hymne national ou son drapeau.

Cette année l’évènement est fêté dans un contexte particulier puisqu’il coïncide avec la tenue du Sommet arabe à Alger. Et comme dans la capitale, à Oran, Annaba, Tamanrasset, Béchar ou n’importe quelle wilaya, à Constantine, cet évènement est célébré avec faste.

Les autorités locales se sont engagées dans un large programme qui durera plusieurs jours, notamment du fait que les règles de la nouvelle approche participative ont été instaurées par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, impliquant à ce titre tous les départements ministériels, les autorités locales, l’Observatoire national de la société civile, le Conseil supérieur de la jeunesse et bien d’autres dans le but d’exprimer et de préserver la cohésion et l’unité du peuple algérien. Ainsi donc et dans la wilaya de Constantine, en comptant toutes ses communes, des dizaines de manifestations sont à l’affiche.

À Constantine-ville, les manifestations ont commencé à 8 heures par le feu vert aux travaux devant toucher les routes de toute la ville et au niveau des quartiers, pose de la première pierre de trois établissements scolaires et un lot de logements, inauguration de plusieurs cantines mais aussi d’autres infrastructures dont une poste au 20 août.

Au programme également, des spectacles sur la guerre d’Algérie au niveau de l’esplanade du complexe culturel Malek Haddad.

Le théâtre de Constantine participera avec un programme de chants révolutionnaires afin qu’en fin de soirée vers minuit, le déclenchement du 1er Novembre soit symbolisé par la levées des couleur les chants de l’hymne national à la place Ahmed Bey, avec la lecture de la Déclaration du 1er Novembre.