Le Centre national des techniques spatiales (Cnts) d'Arzew (Oran) se met pleinement dans la lutte contre les incendies de forêt et les risques liés aux catastrophes naturelles comme les inondations et les crues, en fournissant les moyens nécessaires, dont essentiellement la mise en place de la cartographie des zones présentant ces risques. C'est ce qu'a indiqué le directeur de ce centre, Habib Mahi, soulignant que son instance «oeuvre à fournir les cartes fixant les zones menacées des risques d'inondations et de feux de forêts». De par l'importance du sujet, le docteur Mahi a, lors des travaux d'une journée d'étude, indiqué que «le Cnts d'Arzew de l'Agence spatiale algérienne (Asal) oeuvre, à travers plusieurs accords avec les autorités locales et responsables de secteurs intéressés, à fournir des cartes détaillées sur les zones menacées d'inondations et de feux de forêt». «Ces cartes détaillées sont confectionnées à partir d'images satellitaires algériennes. Elles servent à éviter des projets d'aménagement au niveau de zones à risque et à élaborer des plans d'intervention», a expliqué le premier responsable du Centre national des techniques spatiales. Sur sa lancée, il a annoncé «la création de quatre applications numériques basées sur le système d'information géographique (SIG), ces dernières permettant de déterminer le parcours des mouvements et de suivre l'évolution des zones d'ombre et la dynamique urbaine intercommunale, en plus d'un système spécial de visites virtuelles à plusieurs sites archéologiques et touristiques». Intervenant à son tour, l'enseignant-chercheur au Cnts d'Arzew, Kamal Si Youssef a tenu à détailler les quatre applications en question, soulignant qu'«elles fonctionnent automatiquement». «Elles dépendent des données qui leur sont fournies», a-t-il ajouté, soulignant que «l'opération de localisation est d'une grande importance dans ces applications numériques qui contribuent significativement au suivi du développement des collectivités locales». De son côté, le secrétaire général de la wilaya d'Aïn Témouchent, Sami Medjoubi a, lors de la même journée d'études indiqué que «l'opération de localisation constitue l'un des éléments fondamentaux de l'atelier de modernisation qui a été lancé par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire pour atteindre un système national complémentaire permettant de localiser une position géospatiale et contribuer à faire connaître des territoires, au service du développement local». Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a annoncé la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de prévention et de lutte contre les feux de forêt durant l'année en cours. Une stratégie reposant sur le principe d'amélioration du dispositif opérationnel afin d'augmenter l'efficacité des interventions, réduire les feux de forêt et protéger les biens et les personnes. Cette stratégie, adoptée par le ministère en août 2021, comprenait trois axes principaux, liés à l'amélioration de l'identification du danger des feux de forêt, la réduction de leur nombre et l'augmentation de l'efficacité de l'intervention initiale.