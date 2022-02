Des examens médicaux et des interventions chirurgicales « lourdes » seront effectués, à partir de ce vendredi, par un staff médical spécialisé, au profit de patients résidant dans les zones enclavées de la wilaya de Médéa, indique la direction locale de la santé et de la population.

Initiés dans le cadre de la 3e édition de la caravane des médecins bénévoles, mise sur pied conjointement par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et le réseau algérien des jeunes, ces actes médicaux spécialisés vont toucher quelque 1 200 patients souffrant de différentes pathologies et nécessitant une prise en charge médicale. Un staff médical pluridisciplinaire, issu de différents établissements hospitaliers de Médéa, composé de 75 chirurgiens, de médecins spécialistes et généralistes et de paramédicaux, encadre cette caravane médicale qui séjournera dans la wilaya, jusqu’au 24 du mois courant. Le programme des examens et des interventions chirurgicales couvre 14 spécialités, telles que l’oncologie, la chirurgie des yeux, la chirurgie pédiatrique, la gynécologie, la chirurgie générale et la rhumatologie, a expliqué la même source. Six établissements hospitaliers, localisés à Médéa, Beni-Slimane, Berrouaghia, Aïn-Boucif, Tablat et Ksar-El-Boukhari, ainsi que la polyclinique de Chellalet-El-Adhaoura, sont mobilisés pour cette opération, à caractère humanitaire, destinée à soulager la souffrance des patients et rendre le sourire aux dizaines de malades rongés par la maladie.