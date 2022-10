La campagne électorale aux sièges des communes restées sans assemblées dans la wilaya de Tizi Ouzou a pris fin hier.

Deux partis politiques croisent le fer avec des listes de candidats indépendants qui aspirent à rafler la mise dans les deux circonscriptions des Aït Boumahdi à Ouacifs et Aït Mahmoud dans la daïra de Beni Douala. Le Front des forces socialistes (FFS) traditionnellement ancré dans les deux communes est concurrencé par un autre parti fortement implanté, à savoir le Rassemblement national démocratique (RND). Mais le duel risque de rencontrer des problèmes causés par les deux listes indépendantes Tagmat et Imnayen N lkhir.

À quelques jours de la date du scrutin, la concurrence est à son apogée. Fidèle à sa démarche, le FFS se démarque par un discours qui rompt avec les clichés. Pour le candidat du parti à Ath Boumahdi, la gestion de la collectivité ne pourra se faire sans impliquer les citoyens eux-mêmes. Il en va de même pour les autres listes qui prennent la participation des citoyens dans la gestion de la commune afin de trouver les vraies solutions les plus efficientes. À Ath Mahmoud, où le FFS n'est pas présent, c'est le RND qui croise le fer avec les listes indépendantes. Prônant un discours réaliste, le candidat du parti appelle les citoyens à choisir le candidat qui connaît le mieux les affaires de la gestion des collectivités locales.

Pour leur part, les candidats des listes indépendantes ont tablé sur un discours de campagne qui rompt avec la gestion politique et partisane des collectivités. Pour les deux listes, les jeunes et les universitaires accompagnés par les citoyens sont les plus indiqués pour gérer les affaires de la commune. Les assemblées, arguent-ils, ne peuvent être efficientes que si elles n'ont pour seul souci que l'intérêt du citoyen. En effet, les candidats indépendants s'avèrent être une rude concurrence aux partis politiques.

En fait, il faut rappeler que l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie) a mis tous les moyens nécessaires pour le bon déroulement de cette échéance de rattrapage des élections du 27 novembre 2021 qui ont vu quelques communes rester sans candidat.

Les candidats eux-mêmes reconnaissent avoir fait une bonne campagne électorale avec des tranches horaires équitables dans les médias nationaux, dont la radio locale de la wilaya de Tizi Ouzou.

Aussi, le jour «J», les citoyens n'auront plus qu'à aller élire leurs représentants au sein des assemblées locales des deux communes concernées.

La gestion de leurs communes ne peut plus souffrir de l'absence d'assemblées, ce qui a d'ailleurs contraint le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales à désigner des administrateurs afin de pallier cette carence. Les assemblées qui sortiront des urnes auront du pain sur la planche, car les deux communes d'Ath Boumahdi et Ath Mahmoud sont très pauvres et souffrent du manque de beaucoup de moyens pour une vie digne des citoyens.