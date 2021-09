Conscients de la délicatesse de la situation sanitaire et répondant à l'appel du ministère de la Santé, quant au lancement de la campagne nationale de vaccination, aujourd'hui, samedi 4 septembre, tout le monde s'est mobilisé pour que cette campagne vaccinale inédite soit réalisée dans les meilleures conditions et qu'elle puisse répondre à l'enjeu de la santé publique auquel est confronté tout le pays. Aux côtés des acteurs de la santé, l'université Badji Mokhtar de Annaba, s'est également engagée dans le déploiement de quatre centres de vaccination anti-Covid-19, en étroite collaboration avec les services de la direction de la santé publique (DSP) de la wilaya d'Annaba, a indiqué la wilaya d'Annaba sur sa page facebook. Selon la même source, les quatre points de vaccination sont répartis à travers les pôles universitaires relavant de l'université Badji Mokhtar, dont deux au pôle universitaire de Sidi Amar.

Le premier au niveau du centre de vaccination situé dans la nouvelle l'unité de la médecine préventive, à la cité universitaire «Chlef» et le second à la cité 19-Mai 1956 au même pôle universitaire. Les deux autres points de vaccination sont implantés au pole universitaire d'El Bouni et la cité universitaire du Pont-Blanc, Annaba-centre, a détaillé la même source, qui a souligné que l'opération de vaccination se poursuivra jusqu'au 3 octobre prochain.

À cet effet, et selon le même communiqué, l'ensemble du collectif des enseignants, personnels pédagogiques et chercheurs sont concernés par cette campagne de vaccination. Invitant, en ce sens, tous ceux désireux de se faire vacciner, de se rapprocher des quatre points de vaccinations, cités ci-dessus, muni de la pièce d'identité afin de se faire vacciner, a conclu ladite source. Dans le même contexte, plusieurs autres secteurs, dont la direction des affaires religieuses et des waqfs de la wilaya d'Annaba, se sont inscrits dans cette campagne nationale de vaccination, contre le coronavirus, en mobilisant plusieurs points de vaccination, afin d'élargir le processus de vaccination à un maximum de citoyens. Rappelons que cette vaste campagne de vaccination, s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale, visant à atteindre l'immunité collective, avant la Rentrée scolaire et sociale. Ainsi, comme annoncé par le ministre de la Santé et de la réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, cette opération débutera aujourd'hui, samedi, et se poursuivra jusqu'à la fin de l'année.