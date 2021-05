Les clivages politiciens et idéologiques commencent à pointer du nez, à la faveur du lancement de la campagne électorale pour le compte des législatives du 12 juin prochain. Les changements intervenus à l'échelle du cadre légal des élections et des mesures de facilitations à l'égard des franges sociales exclues du processus politique, continuent de produire des effets multiples au sein du microcosme politique national. Dans un passé très récent, certaines formations politiques dominantes semblaient agir dans la cohésion et l'entente mutuelle à chaque rendez-vous électoral. Aujourd'hui, nombreux sont les partis politiques qui devront évoluer durant ces élections en rangs dispersés. À l'origine de ce constat, des frondes au sein même de certaines formations, des clivages internes ont déjà pris forme, menaçant de perturber le déroulement et la mise en marche des stratégies de campagnes électorales inhérentes à leurs formations respectives. Des guerres intestines au sein des plus grandes formations politiques du pays, ravivées par les garanties d'ouverture démocratique et de transparence des élections. Les listes ouvertes ont changé la donne au sein de ces formations, considérées il y a, à peine une année, comme de grosses cylindrées du paysage politique algérien. S'il est vrai que pour certains militants authentiques, il n'est plus question de fuir les rangs du partis et que le changement doit se faire de l'intérieur, pour d'autres, de plus en plus nom breux, avec les nouvelles opportunités qu'offre la nouvelle loi électorale, à tenter de voler de leurs propres ailes. D'où une formidable éclosion des listes indépendantes à l'échelle de l'ensemble des wilayas du pays, à telle enseigne qu'elles ont dépassé en nombre, celles émanant des partis politiques. En effet, dans nombre de wilayas plusieurs militants de partis, ahuris par des années d'exclusion et de mise à l'écart, ont pris leur courage à deux mains. Forts d'un capital d'expérience non négligeable au sein de leurs formations ultérieures, ces jeunes à l'assaut de la chambre basse, ont remporté haut la main, cette première bataille dans le cadre du processus électoral des législatives du 12 juin. Ces lites indépendantes menées par ces jeunes militants lésés par leurs désormais ex-partis, ont raflé la mise des voix, pour cette première étape de la bataille électorale des législatives. À Oran également, beaucoup de partis islamistes ont vu également une partie de leurs personnels politique rejoindre le camp des indépendants.

Parallèlement à ces bouleversements historiques, on notera également ce cafouillage politico-organique, qui illustre une rupture du cordon ombilical entre certaines formations et des organisations satellitaires, traditionnellement évoluant dans leurs orbites. Ces crises, jusque-là sournoises, couvant depuis quelque temps entre ces acteurs politiques classiques, ont fini par déboucher sur une réalité bien amère. C'est le divorce clair et net entre nombre de ces organisations nationales et leurs tutelles politiques. Le cas de l'Organisation nationale des moudjahidine qui s'est rebellée contre son mentor le FLN, est assez édifiant. Dans plusieurs wilayas, les appendices de ces organisations ont rejoint, à leur guise, les listes indépendantes. Dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, un cas illustrant cette hémorragie subie par les traditionnelles formations politique. En effet, l'Union de wilaya de l'Organisation nationale des enfants de moudjahidine (Onem) a rendu public un communiqué dans lequel, elle dénonce et désavoue son secrétaire de wilaya. Ce dernier avait rendu public un communiqué, dans lequel il apporte le soutien total de son organisation à la liste indépendante «Nidaa El Djazaïr». un fait aussitôt dénoncé par ses compères, à travers un communiqué officiel. De telles défections, qui ont fragilisé davantage certaines formations politiques déjà aux abois, sont annonciatrices de lendemains incertains pour ces dernières.

Autant dire que ces législatives promettent de reconfigurer fatalement les rapports de force, les équilibres sociaux et politiques au sein du paysage politique national.