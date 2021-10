Jeunes porteurs d’idées et de projets, ceci est pour vous ! L’organisation Taiwan Excellence et le Conseil de développement du commerce extérieur de Taiwan (Taitra), ont lancé une initiative pour aider les jeunes entrepreneurs à concrétiser leurs projets. Elle cible les jeunes, les étudiants, les porteurs de projets, les ONG et les organisations sociales, ayant un intérêt particulier pour les questions sociales, la gouvernance et la protection de l’environnement. « En motivant la philanthropie dans les pays voisins, à la fois, localement, et au-delà des frontières, la campagne « Sharing is Caring » cristallise notre désir de sortir plus fort et mieux de la crise de cette pandémie, et incarner des idées positives pour améliorer ce monde », expliquent les initiateurs de ce projet. L’Algérie fait partie des pays qui ouvrent droit à ce concours. Les meilleures idées recevront un prix en espèces de 10000 $ chacune et une subvention de 150000 $, afin d’incarner leurs idées avec un partenaire de Taiwan Excellence, en tant que compagnon, jusqu’à ce que l’idée devienne réalité. Les candidatures seront examinées par le comité consultatif, pour sélectionner 12 projets dans la liste restreinte, dont les trois premiers seront sélectionnés pour recevoir la subvention. Des points supplémentaires seront attribués aux propositions qui intègrent des produits et des marques primés de Taiwan Excellence dans leur argumentaire de projet. Le dernier délai de dépôt des candidatures est fixé au 30 du mois en cours. Les inscriptions se font sur le site : www.taiwanexcellence.org. Alors si vous avez une idée novatrice, tentez votre chance…