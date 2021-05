Se rapprocher des préoccupations des citoyens, et ouvrer à satisfaire leurs besoins vitaux, est désormais le maître-mot du président de la République. Dans ces termes, le logement demeure le rêve de tout Algérien moyen et pour lequel, les politiques publiques s'arriment aux programmes mis en place pour réaliser les objectifs fixés.

À ce sujet, le dernier Conseil des ministres s'est penché sur la nécessité d'accélérer la réalisation de ces programmes, comme l'indique le communiqué: «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné dimanche lors de la réunion périodique du Conseil des ministres l'accélération du lancement de la banque de l'habitat et le parachèvement de tous les programmes et projets de réalisation de logements, toutes formules confondues, notamment les logements Aadl.» Une orientation qui tend en substance à alléger le poids de l'investissement et de traitement des dossiers, sur la Cnep Banque, la Caisse nationale du logement, (CNL) et le CPA, qui sont les seuls organismes spécialisés dans le domaine pour l'heure et permettra à travers la création de la banque de l'habitat de donner aux citoyens la possibilité d'accès à un financement spécifique. D'autre part la création de la banque de l'habitat, interviendra dans la relance et le financement du volume de l'investissement dans le domaine de l'habitat, portera cet organisme au rang de soutien et d'accompagnement financier, jusque-là, proposés comme services secondaires au sein des autres banques. Autrement dit, il est probable que cette banque soit le résultat d'une fusion entre la Cnep-Banque et la CNL, et sera chargée en plus du financement, du suivi et du parachèvement des programmes de réalisation. À cet effet, «le président de la République a instruit à l'effet d'accorder une importance accrue au parachèvement de tous les programmes et projets de réalisation de logements, toutes formules confondues, notamment les logements Aadl, en consécration de l'engagement de l'Etat à garantir des logements aux citoyens, particulièrement à la classe moyenne», selon le même communiqué.

Dans le même ordre d'idées, celui d'accentuer la maîtrise de la politique du logement, le président de la République, a insisté sur l'accélération du lancement de la banque de l'habitat précisant que «cette banque réunira toutes les instances de financement et ouvrira la voie aux privés pour participer à son capital». Une précision qui ouvre de nouveaux horizons, notamment celui du partenariat privé/public, et acte le passage d'une politique hermétiquement fermée et réservée à l'unique gestion publique par le passé, à un paradigme nouveau, celui du partenariat et de la spécialisation dans le financement et l'investissement. Il faut dire que devant l'ambition de l'Etat à réaliser tous les programmes en cours, pour satisfaire la demande, la création de cette banque entièrement dédiée à l'habitat annonce un changement profond dans le système financier, qui vise à adosser aux grands chantiers de l'Etat, les réformes qui leur correspondent, en vue d'optimiser les résultats enregistrés.

À ce titre et dans le but de conférer toutes les chances à cette stratégie de porter ses fruits, le président de la République a chargé le gouvernement à l'effet d' «élaborer un texte de loi relatif à la préservation des terres relevant du domaine de l'Etat et de régulariser tous les dossiers de propriété foncière en suspens».