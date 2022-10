Face au grand besoin de sécuriser les actions et les procédures administratives des dérives et des dysfonctionnements, l'État à donné un coup d'accélérateur en matière de numérisation. En un laps de temps court, le portail gouvernemental a vu le jour avec une capacité de concentration de 208 services numérisés. c'est ce qui ressort du communiqué de la Déclaration de politique générale du gouvernement. Il faut dire qu'en matière d'amélioration des prestations du service public, cette réalisation propulse l'organisation administrative à un niveau supérieur, où la prise en charge des préoccupations des citoyens gagne autant en célérité qu'en qualité. Et ce sans parler des effets de lutte contre la bureaucratie. Il va sans dire que ce bond qualitatif en matière de réforme, ne manquera pas d'impacter sensiblement la concrétisation des grands axes retenus par l'État pour relancer les secteurs économiques stratégiques. Pour ce faire, ce programme de numérisation tant attendu ouvre l'accès à des données et des prestations en ligne dans les domaines les plus névralgiques, pour le développement économique. Il se substitue aux nombreuses failles qui ont miné l'administration durant des décennies. Désormais, les citoyens, notamment les opérateurs économiques, n'auront plus à quémander et attendre le bon vouloir des agents administratifs véreux, pour accéder aux informations et aux services. Ce temps est révolu,il laisse place à la transparence et à l'efficacité du numérique. C'est dans cette optique que le programme compte sur le lancement d'un portail électronique dédié aux marchés publics, mis en ligne en décembre 2021 (www.marches-publics.gov.dz), la plateforme du recensement national des assiettes foncières non exploitées, la plateforme «El-Akkar» pour la consultation et la demande de documents cadastraux par voie électronique, avec possibilité de paiement de ces prestations par voie électronique pour les citoyens détenteurs d'une carte interbancaire. Plus que des actions de réformes, l'ouverture de ces portails se présente comme une solution de taille pour accompagner efficacement la transition économique engagée. Autrement dit, les premiers résultats et les changements intervenus durant ces deux dernières années, en matière de gouvernance, restent dans le besoin urgent de valorisation. A ce titre, la numérisation de l'administration intervient pour conférer aux actions de réformes, les moyens et outils pour moderniser le paysage socio-économique. Seule alternative pour l'émergence d'une dynamique économique à la hauteur des développements géostratégique dans le monde, et des fluctuations des marchés internationaux. Il va sans dire, que l'absence d'une visibilité numérique est synonyme d'isolement et de retards irréversibles. Des situations que l'économie nationale ne peut plus supporter. D' autant plus que les opportunités de développements actuelles, offrent à l'Algérie des capacités inédites de rebondir et de se repositionner sur la scène économique internationale

Cela étant, plusieurs aspect liés au parachèvement de ce programme de numérisation restent à réaliser pour un fonctionnement optimal c'est dans cette optique qu'il est prévu un projet de décret portant «référentiel technologique normatif en vue d'harmoniser les platesformes numériques dédiées aux services publics et la mise en exploitation d'une plateforme sécurisée de partage de documents administratifs et juridiques permettant leur échange entre les institutions de l'État».

Sur le plan opérationnel et technique, la Déclaration de politique générale précise que « ces actions requièrent, notamment, l'existence d'un identifiant national unique lequel est en cours de concrétisation, à travers la généralisation du Numéro d'Identification National (NIN) au niveau de l'ensemble des départements ministériels», souligne la Déclaration de politique générale.