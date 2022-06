L'Algérie abritera la prochaine conférence conjointe Aicesis-OIT, l'Assemblée générale de l'Association internationale des Conseils économiques et sociaux et Institutions similaires (Aicesis). Adoptée, il y a trois jours, à Athènes, la décision de tenir la prochaine conférence conjointe, organisée en partenariat avec l'Organisation internationale du travail (OIT), à Alger.

Le président du Conseil national, économique, social et environnemental et de l'Union des Conseils économiques et sociaux arabes et Institutions similaires, le professeur Sidi Mohammed Bouchenak Khelladi prendra part aux travaux de cette réunion. Il s'est dit honoré du choix porté sur l'Algérie pour abriter cette conférence et a exprimé la disposition de son Conseil à oeuvrer au bon déroulement et à la réussite de cette manifestation. En marge des travaux de l'Assemblée générale, le président du Cnese a rencontré outre le secretaire général de l'Aicesis, ses homologues de plusieurs pays membres de l'association dont, notamment les présidents des Conseils économiques et sociaux de la Fédération de Russie, du Portugal, de Monaco, du Niger, de la Côte d'ivoire, du Benin et de la Mauritanie et il s'est entretenu avec chacun d'eux sur les perspectives de développement de la coopération bilatérale.

Il convient de rappeler que l'Association internationale des Conseils économiques et sociaux et Institutions similaires (Aicesis), fondée en juillet 1999, regroupe, aujourd'hui, plus de soixante-dix membres issus de quatre continents (Afrique, Amérique latine, Asie et Europe). Elle vise à promouvoir le dialogue et les échanges d'expérience et de bonnes pratiques entre ses membres, et, de façon plus large, encourager le dialogue entre partenaires économiques et sociaux dans le monde.