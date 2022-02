Le Makhzen est aux abois. Au-delà de la «victoire diplomatique de l'Algérie», la suspension de la décision d'octroi du statut d'observateur à Israël au sein de l'Union africaine, s'apparente à un désaveu pour le Makhzen, qui a déployé un forcing au sein de l'organisation panafricaine afin d'accepter la présence de son nouvel allié, avec lequel il a renoué en décembre 2020.

Pas besoin d'être un devin pour connaître le motif et la cible tout indiquée de cette tentative venimeuse. Cette suspension confirme encore une fois l'isolement du Maroc dans sa région et la droiture et la justesse de la diplomatie algérienne. Il faut dire que depuis le début, le régime du Maroc a tenté d'introduire « le loup dans la bergerie»,.mais l'organisation panafricaine en a décidé autrement. Elle n'a pas été dupe.

Bien au contraire, elle vient d'étoffer l'album des échecs du Makhzen, à l'instar des athlètes qui collectionnent les médailles. Un autre revers, une énième gifle. Une de plus au point de se retrouver esseulé. Les tensions entre Rabat et Madrid sont toujours au froid. Même si les contacts politiques se poursuivent encore entre les deux capitales afin de surmonter les points de désaccord. En vain. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a laissé entendre que la fin de la crise diplomatique avec le Maroc n'est pas proche et prendra «le temps qu'il faudra», soulignant que Madrid «veut une relation solide basée sur la confiance et non pas sur des actions unilatérales». Esseulé, Rabat tente d'enterrer la hache de guerre avec Berlin après une brouille diplomatique inédite.

Le Maroc avait décidé de suspendre ses relations avec Berlin en mars 2021, «sans en informer au préalable l'ambassadeur allemand à Rabat». Depuis novembre dernier, le royaume du Maroc ne siège plus au Conseil exécutif de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco). Son candidat, Samir Addahre, a été battu à plate couture cédant ainsi la place au Koweït. Un premier indicateur d'une audience diplomatique en déclin. Auparavant, le comité des finances de la chambre haute du Parlement américain a opposé son veto au financement des activités de l'armée royale marocaine.

Un naufrage financier pour le Makhzen. À cela s'ajoute la gifle reçue par le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, à Kigali, en octobre dernier, en constatant la présence de la délégation saharouie au sommet Union africaine- Union européenne. Outre la décision de la Cour de justice européenne (Cjue) annulant les deux accords de pêche et d'agriculture entre le Maroc et l'UE incluant les territoires sahraouis occupés, Abuja avait mis fin aux appétits marocains.En effet, le ministre nigérian du Pétrole, Timipre Sylva, avait sonné le glas pour les ambitions marocaines.

Dans une déclaration à la chaîne Cnbc arabia, le ministre nigérian du Pétrole avait affirmé que son pays s'était lancé dans la réalisation du projet de gazoduc algéro-nigérian, coupant ainsi l'herbe sous les pieds de Mohammed VI. Une affirmation mettant définitivement un terme aux ambitions démesurées du Makhzen.

Une révélation ruinant tous les espoirs bâtis par le royaume du Maroc sur sa propagande visant à faire croire que le projet algéro-nigérian était abandonné,alors que la nomination du diplomate italo-suédois, Stefan Di Mistura, a mis le Makhzen au pied du mur.