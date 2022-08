Les sanctions européennes contre la Russie commencent à se faire sentir. Alors que les cours du pétrole se stabilisaient, ceux du gaz naturel dépassent, hier, la barre de 2.500 dollars pour 1.000 mètres cubes sur les marchés européens. Une première depuis mars 2022. Des prix aussi élevés n'ont plus été vus en Europe depuis 1996. Le prix minimum des contrats à terme pour septembre, selon l'indice TTF, s'établit à 2.181,2 dollars (+ 0,4% par rapport à la veille), le maximum est de 2.407,6 dollars (+ 10,8%). Des prix qui pourraient encore augmenter de 60%, avertit le géant russe Gazprom avant de prédire que le prix du gaz pourrait «dépasser les 4.000 dollars (3.946,94 euros) les 1.000 mètres cubes cet hiver». Si cette flambée des prix du gaz en Europe s'explique par les nombreuses sanctions européennes contre la Russie, il n'en demeure pas moins que la vague de chaleur et la sécheresse y sont pour beaucoup au point d'engendrer une demande supplémentaire, le tout enrobé par la crainte d'une pénurie. En effet, le niveau des cours d'eau est en baisse. Une situation qui met en péril le transport des produits énergétiques. Conséquence directe: les exploitants des centrales électriques sont plus dépendants que jamais du gaz, mettant le marché, déjà, sous tension. La vague de chaleur a entraîné les prix de l'électricité dans une spirale infernale. Àner titre illustratif, le prix de l'électricité en Allemagne a dépassé, pour la première fois, les 500 euros par mégawattheure, soit une augmentation d'environ 500% en un an. En Italie, certaines villes commencent à rationner l'électricité et le gaz.Le malheur des uns,fait-il le bonheur des autres? Ces fluctuations du marché énergétique mondial sont en passe de constituer une opportunité inespérée pour l'Algérie, appelée à jouer un rôle de premier ordre. Une aubaine pour la Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach, un des fournisseurs du Vieux Continent, de générer des revenus supplémentaires, étant donné que la plus grande partie de ses ventes est commercialisée sur le marché européen à travers des contrats de long terme. D'autant que le P-DG du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a annoncé, récemment, que des accords dans le domaine gazier «seront prochainement annoncés» pour une révision des prix du gaz exporté par l'Algérie. Toufik Hakkar a fait savoir que «la révision des prix du gaz exporté par l'Algérie se fait avec l'ensemble de ses partenaires au vu de l'augmentation des prix mondiaux du gaz» tout en révélant que «d'autres accords sont en cours de négociation avec deux partenaires, d'autant que lors du dernier trimestre, les prix du gaz ont augmenté sur le marché Spot». De son côté, la Sonelgaz pourrait vite se voir jouer un rôle prépondérant en tant que partenaire énergétique incontournable de l'Europe.