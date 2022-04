La nouvelle grille indiciaire des salaires des fonctionnaires connaîtra une augmentation au-delà du salaire de base.

L'augmentation concernera les primes et les indemnités mensuelles et non mensuelles. Pour clarifier la démarche inhérente à cette augmentation de la grille indiciaire des salaires, il faut mettre en relief le caractère double de cette augmentation, c'est-à-dire «une augmentation verticale de l'indice minimal de chaque catégorie et une augmentation horizontale de l'indice minimal correspondant aux grades».

Un autre aspect qui va changer la grille indiciaire des salaires et renforcera le pouvoir d'achat dse travailleurs de la fonction publique, ce sont bien les primes et indemnités mensuelles et non mensuelles, elles seront «calculées sur la base du salaire de base, avec un pourcentage variant d'un secteur à l'autre (éducation, santé...), de pas moins de 65%». cela va permettre aux travailleurs et aux fonctionnaires de connaître une augmentation qui oscille entre 5600 à 6000 DA et plafonne à 10000 DA. Il faut préciser dans ce sens que l'IRG est supprimée pour les travailleurs et fonctionnaires dont le salaire est inférieur à 30000 DA, tandis que l'ensemble de leurs collègues mieux payés ont bénéficié d'une baisse de l'IRG. C'est dire que la démarche ne peut être que louable qui au plan de la condition directe des fonctionnaires et travailleurs concernés par cette nouvelle grille indiciaire des salaires, qui au plan global en rapport avec l'amélioration du pouvoir d'achat et la hausse de la cadence de la consommation dont l'offre et la demande seront déterminées par les besoins intrinsèques des travailleurs sur le marché réel, c'est-à-dire le marché national et ce qu'il produit comme marchandises et moyens de consommation. Le volet économique et social est en train de connaître des réajustements sur fond d'une véritable crise qui frappe de plein fouet l'économie mondiale.

Cette approche suivie par l'Etat mérite d'être soutenue par les forces vives dans la perspective de renforcer le front interne et consolider la cohésion sociale et nationale. L'enjeu sera celui de permettre à l'économie nationale de connaître une nouvelle dynamique. La tranche des fonctionnaires qui dépasse un million de travailleurs, constitue un potentiel de consommation national à même de booster le produit national et redonner à la relance économique son vrai sens et sa véritable conception. L'éventail de la consommation se mesure à partir de la politique des salaires et leurs adéquation avec les réalités du marché économique et ses fluctuations. Quand les salaires sont revus dans le sens qui tiendra compte de la réalité du pouvoir d'achat, cela participera dans l'absorption de l'inflation. C'est à l'économie nationale et le produit local que la consommation sera orientée. De ce point de vue, la dynamique de la production va connaître une accélération notable et visible de par la demande qui exigera une offre reflétant les besoins réels du marche national. Les augmentations «perceptibles» qui affectent les salaires, les primes et les indemnités de la fonction publique auront des conséquences très positives sur l'éclosion des industries nationales et leur propagation d'une manière rapide. La maîtrise de la politique du commerce extérieur en limitant à l'extrême le processus de l'importation, serait à même de faire exploser le rythme de la production et de la consommation à tous les niveaux et les segments de l'économie du pays. Cette révision devrait créer un contexte nouveau et une conjoncture susceptible d'inciter et de motiver l'économie nationale. Cette augmentation va élargir la sphère de la consommation qui n'est autre qu'une consommation locale qui favorisera la relance de l'appareil économique et de la cadence de la productivité au niveau national.