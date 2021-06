La future Assemblée populaire nationale promet d'être foncièrement différente. C'est la seule certitude qui semble permise jusqu'à présent, à l'issue de plus d'une douzaine de jours de confrontation d'idées et de programmes entre candidats libres et ceux des partis politiques. Autre fait qui mérite d'être également souligné, c'est cette mosaïque savante de candidats avec des profils et des compétences de haut vol. Une mosaïque susceptible de se reconvertir en porte-voix de secteurs sujets à des tourments, des lamentations et à des tensions récurrentes. Il s'agit, en fait, de candidats issus d'horizons divers, notamment de

l'enseignement supérieur, l'Education nationale, la santé, la justice, l'énergie, le transport, les collectivités locales. Certains diront que cela n'est pas nouveau, et que toutes les Assemblées ont recelé des compétences et des gens instruits. Mais où réside alors la nouveauté? En fait, si par le passé des profils similaires étaient toujours présents au sein des différentes APN, ils étaient par contre soumis à des contraintes et à des barrières politico-organiques. En tant que militants de partis politiques, ces compétences s'autodissolvaient au sein des carcans organiques, du fait qu'elles étaient astreintes à des restrictions majeures. Ce qui n'est pas le cas de ces nouvelles candidatures comprises au sein des listes indépendantes, loin de toutes pesanteurs, quelles qu'elles soient. De véritables électrons libres, qui seraient à même de se constituer en porte-paroles de leurs secteurs respectifs et des doléances de leurs camarades de travail. Mais, ils pourraient aussi constituer une véritable force de proposition au sein de la future Assemblée populaire nationale APN, grâce à une connaissance des doléances des collectifs des travailleurs, des préoccupations des gestionnaires et des constats établis dans chaque secteur. Une chance pour le futur Exécutif gouvernemental, qui sera appelé à composer avec cette nouvelle donne. Le duo pourrait fonctionner parfaitement et vice- versa. La condition sine qua non étant de définir en amont la nature de la relation à établir avec ce nouveau genre de députés? Une relation établie sur un partenariat productif, ou celle d'une friction permanente et improductive? En tout état de cause, gageons que la future APN sera celle qui soufflera un vent de changement et de renouveau, synonyme d'une ère nouvelle pour tous les Algériens.

La campagne électorale des élections législatives du 12 juin, est en passe de boucler sa deuxième semaine. Au total, des actions de proximité à gogo, des rencontres corporatives, des campagnes publicitaires via les réseaux sociaux, des plateaux de télévisions grandeur nature, des table rondes, des visites familiales et des meetings ont caractérisé cette première phase. Cela suffira-t-il à renverser la vapeur et à produire le déclic au sein des électeurs algériens? Personne n'est à même de prédire une telle situation, d'affirmer ou d'infirmer un quelconque pronostic. Néanmoins, il existe certains indicateurs fiables, qui renseignent sur la tendance générale, à l'issue de presque deux semaines de joutes électorales acharnées entre les listes et entre les candidats sur le terrain. Une campagne qui a été témoin d'une concurrence féroce entre candidats d'un même parti ou d'une même liste. Les dispositions de la nouvelle loi électorale ayant poussé à davantage d'implication des candidats sur le terrain avec, à la clé, de sacrées doses de créativité et d'innovation, aux fins de séduire l'électorat. La liste ouverte a changé foncièrement les règles du jeu et les us au sein des formations politiques et des candidats en lice pour ces élections. «Chacun pour soi, Dieu pour tous» semble être la formule consacrée de facto dans ces joutes électorales. Favorisée par les dispositions de la liste ouverte, cette guerre «fratricide» a donné du goût à cette campagne électorale. Les formules et les astuces n'ont pas manqué durant cette première phase de la bataille électorale. En attendant la suite des événements, les élections promettent d'être radicalement différentes aussi.