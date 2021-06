Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed Charfi, a prédit ce samedi, lors d'une rencontre régionale de la société civile, que «le prochain parlement sera composé pour moitié de jeunes». Il a fait savoir le même jour à l'occasion de son point de presse qu' «un montant de plus de 464,4 millions de dinars ait été octroyé à 1548 candidats inscrits dans 247 listes indépendantes au titre des aides accordées aux jeunes âgés de moins de 40 ans en lice pour les législatives du 12 juin en cours».

Il a fait état de «13.009 candidats âgés de moins de 40 ans, dont 5.743 femmes, tandis que le nombre des universitaires s'est élevé à 19.942 personnes, soit 74% des candidats». Il a indiqué qu'il existe «310 listes où le taux de candidats universitaires est à 100%». Lors de la réunion périodique du Conseil des ministres, tenue le 21 mars dernier, le président Tebboune avait instruit de prendre toutes les dispositions relatives à l'appui et à l'encouragement de la participation des jeunes aux élections législatives du 12 juin, ordonnant de leur assurer la gratuité des salles, des affiches publicitaires et de leur impression, ainsi que de charger les services des walis de créer un mécanisme administrativement adéquat. Dans le même sens, il a été publié au journal officiel, le 5 mai 2021, le décret exécutif N° 21-190 fixant les modalités de prise en charge, par l'Etat, des dépenses de la campagne électorale des jeunes candidats indépendants âgés de moins de quarante ans le jour du scrutin. Signé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, le même document stipule que l'Etat prend en charge les dépenses de la campagne électorale des jeunes candidats indépendants, inhérentes aux frais d'impression de documents, d'affichage et de publicité, de location de salles et de transport. D'après ce responsable « le discours politique des candidats durant la campagne électorale pour les législatives du 12 juin a enregistré une évolution».

Il a précisé que «son autorité avait constaté 400 infractions liées, notamment, à l'affichage anarchique et au non-respect du protocole sanitaire lors des meetings et des rassemblements électoraux». «L'Autorité a adressé 287 mises en demeure aux candidats et notifié 28 cas d'infractions au procureur de la République», a-t-il ajouté. Les «subventions» seront versées aux candidats bénéficiaires non pas en nature, mais sous forme de remboursement des factures de campagne. Il a également rappelé que «l'Anie a imprimé 1,2 milliard de bulletins de vote», a-t-il rappelé, soulignant que «le tirage de cette grande quantité de bulletins a nécessité la mobilisation de moyens humains et matériels considérables, notamment des quantités de papier d'impression».

Il a également annoncé le nombre de bureaux itinérants prévus pour les élections législatives du 12 juin prochain, qui est de 139, le nombre d'encadreurs qui est de 589000 dans 1300 centres et 61900 bureaux de vote dont 357 à l'étranger.

Par ailleurs, le président de l'Anie s'est félicité de l'absence du discours de la haine et de toute atteinte aux symboles de l'Etat et aux institutions de la République. Pour le président de l'Anie, la campagne de sensibilisation organisée par la société civile est «une action citoyenne et une motivation pour participer aux élections».