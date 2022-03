Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Microentreprise, Nassim Dhiafat, a insisté lundi, lors d'une rencontre avec des élus, sur «l'importance de la participation des autorités locales à la création de microentreprises et à la définition de la liste des activités à financer, en associant les représentants des APC au processus de sélection et d'approbation des projets au niveau de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (Anade) et de l'Agence nationale de gestion du microcrédit (Angem) afin de consacrer la transparence dans le traitement des dossiers des porteurs de projets». Une orientation qui s'inscrit dans l'objectif de promouvoir la création de richesse et d'emplois et pourrait avoir des impacts positifs sur les actions de développement local, dans la mesure où elle permettrait aux élus et aux gestionnaires locaux de prendre part au débat économique, cibler les niches d'investissement les plus rentables et asseoir des fondements fiables de développement, dûment basés sur la réalité du terrain, en adéquation avec les besoins de leurs communes.

Cela étant, cette mesure arrive dans une conjoncture qui fait suite à un renouvellement des assemblées, récent, qui n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière en matière de gestion. Le passage à une gouvernance économique et scientifique des collectivités locales s'opère très lentement et nécessite une période de formation et de préparation des nouveaux élus aux nouveaux paradigmes de gestion. En ces termes, l'association des autorités locales à la sélection dans la création des microentreprises, risquerait, sous cette configuration, d'alourdir le processus et compromettre tous les efforts et les mesures de facilitations et d'encouragement mise en place afin d'inciter les jeunes porteurs de projets à s'engager dans cette voie. Il faut dire que ces dernières années, les dispositifs d'aide à l'investissement ont effectué un travail de fond, pour revenir à un fonctionnement plus efficient, et se rapprocher réellement des besoins des jeunes investisseurs. Cela n'a été possible qu'à travers une simplification conséquente des procédures et du traitement des dossiers.