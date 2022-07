Présentatrice vedette pendant longtemps du journal télévisé de la RTBF, la journaliste d'origine algérienne Hadja Lahbib, 52 ans, a été nommée à la tête de la diplomatie Belge. «J'aurai l'honneur d'être le visage de la Belgique à l'étranger», a-t-elle déclaré au cours d'une conférence de presse. Elle remplace à ce poste Sophie Wilmès. C'est la première fois qu'une personnalité d'origine algérienne occupe un porte feuille de cette importance dans un pays européen à plus fort raison en Belgique où l'immigration maghrébine est plutôt à dominance marocaine. Née en 1970 à Boussu, la nouvelle ministre des AE belge qui vit aujourd'hui dans la commune de Schaerbeek à Bruxelles est commune du club des Francs Borains. «J'imagine que vous êtes surpris. Que vous vous demandez comment cela est arrivé. La proposition est tombée, comme un boomerang», a lâche Hadja Lahbib. «Il y a des coups de fil qui vous font entrer dans une autre dimension, j'étais un peu sous le choc. Il s'en est suivi une longue conversation, sans tabou», a-t-elle ajouté. Cette désignation intervient dans un contexte politique européen des plus compliqués par notamment par la guerre en Ukraine l'Histoire européenne est bouleversée. "Quelqu'un a écrit que l'Histoire était de retour, peut-être conviendrait-il de dire que l'Histoire frappe à nos portes, et chacun y répond à sa manière", a-t-elle souligné. La nouvelle ministre n'a pas encore voulu se prononcer sur les dossiers en cours mais a tout de même fait référence à la guerre en Ukraine. Elle devrait d'ailleurs réserver son premier déplacement, si les circonstances le permettent, à Kiev où la Belgique vient de rouvrir son ambassade. la nouvelle ministre connaît bien les dossiers internationaux par son métier de journaliste, selon le président libéral. "Elle n'a peut-être pas d'expérience politique mais elle a une meilleure connaissance que certains de ses prédécesseurs quand ils sont arrivés à ce poste".