Durement plombée par la crise sanitaire, la Foire internationale d'Alger revient, désormais, au-devant de la scène et ouvre ses portes aujourd'hui à la Safex (Société algérienne des foires et des exportations) à Alger. Cet événement économique et commercial majeur, est placé sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ainsi, la 53ème édition de la FIA se tiendra jusqu'au 17 de ce mois de juin sur l'esplanade de l'ex Palais des expositions avec comme thème: «Pour un partenariat stratégique». Elle coïncide, cette année, avec la célébration des 60 ans d'indépendance de l'Algérie. Elle intervient, dans une conjoncture favorable au partenariat, dans les domaines de l'industrie, du commerce et des technologies, avec pour objectifs la création de nouvelles opportunités d'affaires ainsi que l'encouragement de l'investissement étranger en Algérie.

Les Etats-Unis d'Amérique sont l'invité d'honneur de l'actuelle FIA, avec la participation de 35 entreprises US représentant les secteurs de l'énergie, des télécommunications, de la construction, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'hydraulique, de l'environnement, de l'industrie aéronautique et de l'éducation, sur une généreuse superficie d'exposition de 1400 m2. En marge de la FIA, des conférences, animées par la section économique de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique, à Alger, sont prévues. D'autres activités sont, en outre, envisagées par les entreprises américaines durant tout l'événement. Prendront part à cette manifestation près de 700 opérateurs économiques, nationaux et étrangers, sur une surface nette d'exposition de 24800 m2, avec une participation nationale représentée par 530 exposants et une collaboration étrangère, qui compte 187 exposants représentant 20 pays.

En plus des entreprises étrangères, 530 exposants algériens participent à l'événement, dont 147 entreprises publiques et 383 privées. «Tous les pays ayant exprimé le souhait de participer à la FIA ont pu le faire sans exclusion», a récemment, fait savoir le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamal Rezig.

Le ministère de la Défense nationale, MDN, participe, pour sa part, à cette manifestation avec un nombre total de 19 entreprises représentant des unités de production à caractère économique dans les secteurs de l'industrie mécanique, du textile et de la construction navale. Cette manifestation devra ouvrir la voie aux opérateurs économiques algériens et étrangers, afin d'échanger leurs visions, idées et initiatives, ainsi que pour créer des opportunités, en vue de développer des relations d'affaires devant permettre d'accroître le partenariat et d'améliorer les taux d'intégration des produits locaux. Rezig a évoqué, à ce titre, les facilités accordées, dans le domaine de l'investissement, aux entreprises nationales et étrangères, tout en soulignant les objectifs du secteur visant à assainir les importations et à développer les exportations hors hydrocarbures pour atteindre 7 milliards de dollars en 2022.

La 53e foire coïncide, cette année, avec la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Elle voit la participation du ministère des Moudjahidine et des ayants droit, à travers un pavillon dédié à la commémoration de l'évènement. Un colloque historique sera d'ailleurs organisé sous le titre: «Le président Kennedy et la révolution algérienne», le 15 juin, à la salle des conférences Ali Maâchi. La 53ème Foire internationale d'Alger s'accorde également avec une réunion portant sur les négociations algéro-américaines concernant l'accord-cadre sur le commerce et l'investissement, Tifa, prévue le 14 juin au siège du ministère du Commerce, a-t-on enfin fait savoir.