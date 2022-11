La valorisation des résultats des recherches scientifiques lancées par des doctorants et leurs travaux de thèse constituent des sujets dominant la rencontre scientifique organisée, à partir d'aujourd'hui, par l'Ecole supérieure d'économie d'Oran. Cette rencontre, première du genre et qui s'étend sur deux jours consécutifs, est, en fait, un workshop international intitulé «Connecter les personnes et les lieux pour un développement urbain et régional durable». Selon les organisateurs de manifestation, il s'agit d'un «atelier organisé par le laboratoire de recherche des Economies euro-méditerranéennes et l'Ecole supérieure d'économie d'Oran, en collaboration avec l'université Oran 2, et auquel prennent part les universités françaises de Lyon et de Lille». Le directeur adjoint chargé de la communication et des relations extérieures de l'Ecole supérieure d'économie d'Oran, Tcham Omar, a précisé que le «workshop rassemble plusieurs chercheurs nationaux et étrangers de renommée mondiale». «Les participants sont issus de différentes disciplines, citant comme exemple de sujets à débattre l'économie et la gestion, la géographie et l'aménagement, les sciences de l'ingénieur», ajoutant que «les conférenciers viendront de plusieurs pays comme les Pays-Bas, le Portugal, la France, la Roumanie, entre autres». D'importantes thématiques seront cernées en l'espace de ces deux jours de travaux. Il s'agit, selon la même source, des «thématiques liées à la recherche abordées au cours de ce workshop et qui seront centrées sur l'espace et le territoire, en plus de la diversité des champs d'application», a-t-on fait savoir, notant que «les participants discuteront des problématiques liées au développement territorial, l'innovation, le numérique, l'environnement, l'agriculture, le transport et la mobilité, ainsi que le tourisme». Cette manifestation scientifique vise, selon ses organisateurs, la facilitation des échanges entre les chercheurs de différents horizons scientifiques. Le but étant d'établir des collaborations dans les deux domaines de la recherche et de la formation et élaborer un agenda de recherche sur les thématiques de la science urbaine et régionale. «Le Workshop porte également dans ses dimensions des participants aux nouvelles thématiques de recherche et de parcours de formation, en lien avec les enjeux scientifiques et sociétaux du pays», ont précisé les organisateurs de cette rencontre. «Ces derniers accordant une attention particulière aux doctorants et aux jeunes chercheurs et oeuvrent à les inclure dans les réseaux scientifiques internationaux et à valoriser les résultats issus de leurs travaux de thèse», a souligné la même source.