C'est un vrai parcours du combattant auquel sont confrontés les Algériens vaccinés pour disposer de leur passeport vaccinal. Les différentes structures sanitaires impliquées dans l'opération de vaccination des citoyens, affichent une difficulté à la limite de l'incapacité, quant à délivrer ce fameux pass sanitaire. En effet, ils sont nombreux ces citoyens vaccinés à réclamer en vain, ce fameux document qui leur permettra de se projeter dans l'avenir, notamment pour ce qui est des voyages à l'étranger, l'accès aux édifices publics et autres manifestations, etc... Dans un secteur sanitaire où nous nous sommes rendus, les réclamations et les doléances sont de mise.

Les personnes à charge des vérifications d'usage, peinent à expliquer aux citoyens qu'ils ne peuvent pas leur délivrer le fameux pass sanitaire, parce qu'ils ne sont portés sur aucun fichier. Visiblement, les personnels de la santé auxquels ont été adjoints les personnels de la Protection civile, dans un effort de consolidation de la campagne de vaccination, n'ont pas usé des meilleurs procédés pour gérer les aspects organisationnels de cette opération. Dans la précipitation et les pressions de la tutelle ministérielle, les choses semblent n'avoir pas bénéficié des meilleures stratégies de travail. Les registres manuels tenus par les personnels de la santé et, ceux de la Protection civile ne semblent pas avoir fait l'objet d'un travail de fusion ou de coordination. Pis encore, le secteur de la santé ne semble disposer d'aucun réseau intranet, reliant l'ensemble de ses structures. Des citoyens qui se sont fait vacciner au secteur sanitaire de Bouchenafa, se sont présentés au secteur sanitaire d' Hydra pour une troisième dose. Ils ont été étonnés d'apprendre qu'ils ne sont inscrits nulle part. Il fallait donc prendre attache avec le secteur sanitaire dans lequel ils ont été vaccinés. Là encore, ils n'étaient pas encore au bout de leur surprise. Ils apprendront qu'ils ne figurent pas dans les registres de ce centre dans lequel, ils ont pourtant, reçu leurs deux premières doses de vaccin. «Vous devez prendre attache avec le centre sanitaire Les Sources. C'est là-bas, peut-être que se trouvent les registres de la Protection civile...», rétorque un fonctionnaire du secteur sanitaire Bouchenafa qui venait de passer plusieurs minutes à chercher dans les registres. Il est curieux que le secteur de la santé en 2021, ne puisse pas disposer d'un réseau ou d'une banque de données reliée entre les différentes instances et structures à l'échelle nationale ou wilayale. Face à une telle situation, il est des questions qui se posent d'elles-mêmes.

Comment le ministère de la Santé arrive-t-il à communiquer au sujet de l'état d'avancement de la campagne de vaccination? Les chiffres avancés sur le nombre de vaccinés reflètent-ils la réalité ou sont-ils fiables? Sur quelle base le ministre de la Santé arrive-t-il à évaluer le réel pourcentage des vaccinés dans le pays? Comment de tels manquement et dYsfonctionnements peuvent-ils transparaître, alors que le ministère de la Santé continue d'afficher une sérénité inébranlable? Autant d'interrogations et d'autres qui ne trouvent pas réponse, alors que les différents personnels à charge de l'opération de délivrance du pass vaccinal, déplorent un travail sous une pression permanente.