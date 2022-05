Lors de la Conférence nationale sous le thème «La garantie financière, comme mécanisme d'appui aux PME», organisé, hier, à Alger, le DG du Fonds de garantie a révélé les derniers chiffres de l'établissement qu'il dirige.

El Hadi Temmam a, ainsi, présenté le bilan des réalisations du fonds qu'il dirige depuis son entrée en fonction, en 2004. «Nous avons, jusqu'au 15 mai dernier, accompagné pas moins de 3 474 établissements qui ont bénéficié de prêts bancaires d'un ordre total de 279 milliards de DA avec des garanties financières d'un montant de 123 milliards de DA», a-t-il révélé. Cela avant d'ajouter que «l'ensemble de ces projets a permis la création de 99 839 postes d'emploi». s'agissant de la répartition des secteurs d'activité, Temmam a affirmé que «la Fgar a soutenu 1 895 projets dans le secteur industriel, 796 dans le secteur des services, 659 du secteur du Btph et 124 dans le secteur de l'agriculture et de la pêche».

Pour améliorer l'accompagnement des PME afin d'obtenir des financements, dans le cadre de leurs projets, la Fgar a signé, hier, une convention de partenariat avec la Société algéro-saoudienne d'investissement, Asicom; à l'issue desdits travaux. D'autres mesures d'accompagnement sont prévues pour offrir aux futurs investisseurs un climat propice au développement de leurs projets, à l'instar de projet du lancement du «Système d'information de la PME», qui vient d'être finalisé par les services du ministère de l'Industrie.

C'est ce qu'a révélé Djouher Hadi, directrice générale au ministère de l'Industrie, indiquant qu «il s'agit d'une cartographie qui permettra de zoomer la PME et aidera à rapporter les réalités des territoires, afin d'éviter la surcharge dans certains créneaux d'investissement, et injecter les PME de façon ciblée». Une initiative qui vise à réduire le taux de mortalité des PME, engendré par l'investissement dans des segments de marché saturés.