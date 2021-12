La gestion de la pandémie de coronavirus, Covid-19, a induit des choix stratégiques de la part des hauts responsables du pays. L'année 2021 aura été celle des grandes décisions, en matière de management politique de la crise sanitaire, entre autres secteurs névralgiques et de souveraineté. En effet, l'un des secteurs qui ont bénéficié de grandes décisions politiques majeures est sans nul doute le secteur de la santé et de ses différentes branches. L'usine de production du vaccin chinois CoronaVac de Saidal, à Constantine, est l'exemple parfait de cette gestion clairvoyante et pragmatique du dossier corona Covid-19 en Algérie. En plus d'une expertise déjà acquise dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, à travers les médicaments génériques, l'Algérie est en passe d'accumuler une nouvelle expertise en matière de production de vaccin anti-Covid-19 et autres.

Le lancement de la production du vaccin CoronaVac, en un temps record, représente, à lui seul une gageure, qui présage des lendemains qui chantent pour l'industrie pharmaceutique en Algérie. Les retombées d'une telle initiative prise par le chef de l'Etat, qui a tarabusté les responsables des différents secteurs, afin de faire aboutir ce projet et les pourparlers avec la partie chinoise dans les meilleurs délais, représentent des acquis majeurs pour le pays, tant sur le plan économique que sanitaire. En plus du transfert de technologie induit par ce partenariat stratégique, on notera l'économie en devises fortes pour l'acquisition du vaccin Sinovac, une maîtrise de la disponibilité du vaccin, une meilleure planification de la couverture de la demande, à travers l'accentuation des capacités de prise en charge de cette demande. Cela, sans compter les perspectives d'exportation de ce vaccin vers le continent africain et le renforcement du rôle croissant de l'Algérie dans le concert des nations, affirment les responsables de l'usine de Constantine. En plus d'avoir permis au pays d'économiser des centaines de millions de dollars, l'ouverture de cette usine a également contribué à renforcer l'expertise des compétences médicales et technologiques algériennes et à faire profiter les générations de laborantins et de biologistes de se perfectionner dans ce domaine, car la maîtrise d'une telle technologie devrait renforcer le système ou l'arsenal de sécurité médicale et sanitaire, à l'ère des guerres biologiques, chimiques et bactériologiques de grande envergure. Selon les responsables de Saïdal et du ministère de l'Industrie pharmaceutique, le lancement de l'unité de Saïdal de Constantine a produit une métamorphose logistique, à travers une mise à niveau des équipements et des installations pour la production du vaccin, mais aussi, à travers une mise à niveau des différents personnels qui ont bénéficié de formations pour le perfectionnement des capacités de production de l'usine, en vue d'un contrôle accru de la qualité du vaccin. Les compétences professionnelles et techniques des 147 travailleurs de Saidal ont été également la cible de plans de formation et de recyclage à l'institut Pasteur. L'aide, l'appui et l'expertise scientifiques chinoises ne sont pas étrangers à cette transformation positive. Le concours de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, en coordination avec les enseignants chercheurs en biologie cellulaire et moléculaire de l'université des sciences et de la technologie Houari Boumediene de Bab-Ezzouar a été très bénéfique. L'engagement indéfectible des hauts responsables du pays, en premier lieu le président Tebboune a déjà été couronné de résultats positifs, alors que le projet n'est encore qu'à ses premiers balbutiements. Qualifié de processus industriel important, le projet de l'usine de Constantine a démarré avec une capacité de production de 1 à 2 millions de doses de vaccin CoronaVac, pour atteindre, par la suite, une capacité de plus de 5,3 millions de doses de vaccin à partir de janvier 2022. Avec une capacité de production journalière dépassant les 320 000 doses, totalisant plus de 96 millions de doses annuelles, l'Algérie s'inscrit déjà dans le sillage des grands, en la matière.