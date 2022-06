La Police des frontières a arrêté à l'aéroport international, Houari Boumediene, un Tunisien en flagrant délit de tentative de trafic de 23 mille dollars, alors qu'il s'apprêtait à embarquer à destination de Tunis. L'argent, dissimulé dans ses bagages, a été saisi, d'autant plus que le voyageur n'avait aucun document de banque justifiant cette somme. Ce dernier a été interrogé à l'aéroport puis a comparu, selon les procédures en vigueur, devant le tribunal de Dar El-Beïda, pour un crime de change et de mouvement des capitaux de et vers l'étranger. Le suspect a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a déclaré que le jour des faits, il partait pour la Tunisie et avait 23 mille dollars américains qu'il n' a pas déclarés aux services douaniers, puisque son vol a été retardé, à cause de la grève de Tunisair. Le procureur de la République a condamné le Tunisien à 6 mois de prison avec sursis et à une amende de 500 mille dinars algériens.