L'un des mégaprojets de développement de la wilaya de Béjaïa est toujours à la traîne. Il aura connu les multiples visites des quatre walis qu'a connus la wilaya de Béjaia depuis son lancement. Il s'agit de la pénétrante autoroutière, qui reliera le port de Béjaïa à l'autoroute Est-Ouest.

Le nouveau chef de l'exécutif est allé, avant-hier, pour s'enquérir de la situation de l'avancement des travaux. Ils sont au point mort. Et comme le temps presse, des instructions ont été données aux responsables des entreprises Crcc et Sapta afin de renforcer leurs chantiers en moyens humains et matériels. La même instruction avait déjà été donnée par les walis précédents. Le constat est là. Sur 23 ouvrages d'art prévus entre le PK 12 et le PK 48, 14 ouvrages sont achevés et 9 ouvrages sont en cours, apprend-on sur une vidéo de la cellule de communication, qui rappelle que «10 km d'autoroute entre Amizour et Timezrit ont déjà été mis en service, soit un total de 60 km d'autoroute qui ont été mis en service depuis le lancement des travaux». un lancement qui fêtera bientôt son 10e anniversaire et on en est seulement à un taux d'avancement des travaux du tronçon PK48 au Pk 2, de Timezrit à Seddouk, de 78%, soit le plus important, qui désengorgera sérieusement la RN 26, saturée, entre El Kseur et Takrietz. Entre le Pk 22 et le Pk 11, on n'en est qu'à 45% d'avancement des travaux. Sur les deux tubes du tunnel de Sidi Aïch, il ne reste plus que 16% pour l'achèvement des travaux. L'ensemble des contraintes techniques et celles relatives aux oppositions du projet de la pénétrante autoroutière de Béjaïa, ont été levées et les travaux se poursuivent au niveau de tout son tracé, indique un communiqué de la wilaya. Le nouveau chef de l'exécutif a insisté sur la livraison, avant le 1er Novembre, du tronçon Takrietz-El Maten, qui sera vraisemblablement inauguré à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale 1954-1962. La variante du dernier tronçon de ce projet, du PK 00 (port de Béjaïa) au PK 11 (Oued Ghir), dont 3 km d'ouvrages et 8,3 km de route, a été, également, retenue et approuvée. Principale contrainte technique de ce projet, les travaux de creusement des deux tunnels de Sidi Aich, au sud de la wilaya, sur 1 600 m sont achevés; il ne reste que l'installation des équipements d'éclairage et d'aération. Les travaux se poursuivent au niveau de tout le tracé de la pénétrante, dont 60 km ont déjà été livrés. Les travaux de réalisation de 14 ouvrages d'art, sur les 23 prévus tout au long du tracé de cette pénétrante sont, également, achevés, alors que ceux des neuf autres ouvrages restants sont à 80% de taux d'avancement. Lancés en 2013, les travaux de cette pénétrante autoroutière de 100 km, dont 60 km ont déjà été livrés avec la dernière mise en service d'un tronçon de 10 km entre Amizour et Timezrit, devra relier la wilaya de Béjaïa à l'autoroute Est-Ouest au niveau de la localité d'Ahnif, dans la wilaya de Bouira.