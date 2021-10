Tient-on enfin le traitement miracle contre la Covid-19? Le Molnupiravir sera-t-il le premier antiviral à prendre chez soi pour diminuer les risques d'être hospitalisé à cause de la Covid ou d'en mourir? Ce médicament du laboratoire Merck, est-il réellement la trouvaille du siècle, ou est-ce que ce laboratoire est allé trop vite, en besogne, en demandant l'autorisation en urgence de l'agence des médicaments américaine, la FDA? Hier, c'est l'Agence européenne des médicaments (AEM) qui a lancé l'examen accéléré de la pilule miracle. Une étape qui ouvre la voie à une éventuelle demande d'autorisation de l'Union européenne. S'il venait à être autorisé, le Molnupiravir sera le premier traitement grand public mis sur le marché. La molécule donnée à des patients dans les quelques jours suivant un test positif à la Covid-19, a réduit par 2 les risques d'hospitalisation, selon un essai clinique mené par Merck. Il y a, cependant, dans ce traitement, plusieurs «mais». Le premier est que les résultats présentés par Merck sont de très bon augure, mais ils n'ont été ni publiés ni critiqués par d'autres chercheurs. Il nous manque donc des détails importants sur la méthodologie de l'étude ainsi que les données recueillies. Il y a aussi l'avertissement des experts qui soulignent que ce traitement devrait compléter les vaccins, pas les remplacer. Pourquoi prendre le Molnupiravir si on est déjà vacciné? Les essais de Merck ont été effectués sur des sujets atteints pour la première fois de la Covid-19 aux symptômes «légers ou modérés», ayant au moins un facteur de risque de développer une infection grave. Le médicament changera-t-il quelque chose pour les gens qui n'ont aucun facteur de risque? Ou encore pour les personnes déjà immunisées complètement ou en partie par un vaccin ou une infection passée? Il y a lieu de souligner que le laboratoire Merck anticipant l'autorisation, a déjà commencé la production de son Molnupiravir à grande échelle. Mais le 8 octobre dernier, d'après des informations recueillies par Reuters, deux fabricants indiens d'une version générique de ce médicament expérimental auraient demandé aux autorités de mettre fin, prématurément, à leurs essais pour le traitement des personnes atteintes d'une infection «modérée», ne lui ayant trouvé aucune efficacité. En avril, c'est Merck, lui-même, qui avait mis fin à son essai sur les patients hospitalisés, puisqu' aucun bénéfice n'avait été observé dans ce groupe. Il y a un dernier «mais» et pas des moindres. L'antiviral agit sur une enzyme, l'ARN polymérase, que le virus utilise pour se répliquer. Il introduit des mutations dans l'ARN du virus, qui finissent la par lui être fatales. Ce mécanisme permettrait à l'antiviral de ne pas créer de résistance chez les virus. Mais certains chercheurs craignent que ce pouvoir mutagène puisse entraîner des mutations dans l'ADN de nos propres cellules, qui pourraient être à l'origine de cancers ou de malformations congénitales. Merck a déjà annoncé que son médicament serait offert à un prix moindre dans les pays à faible revenu, et conclu des accords de licence avec cinq fabricants indiens de médicaments génériques, qui pourront fixer leur propre prix. Même s'il est abordable, il faudra, cependant, lever tous les «mais», avant de penser l'acquérir.