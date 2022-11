Tebboune l'a promis, il l'a fait! 2022 a été incontestablement l'année du logement en Algérie. Après les 300000 logements distribués le 5 juillet dernier, une autre méga-opération a débuté, hier. 120 000 unités, toutes formules confondues, vont être distribuées durant ce mois de novembre, à travers les 58 willayas du pays. Ainsi, plus de 100000 familles vont recevoir les clés de leurs habitations avant le début de l'hiver. Ils le passeront incontestablement au chaud dans leurs logis flambant neuf. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, qui a donné, hier, le coup de starter de cette opération s'est réjoui d'avoir relevé ce grand défi que lui a confié le chef de l'Etat.

«Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, suit attentivement le dossier du logement. Il nous a donné des directives claires, afin d'accélérer l'achèvement des logements en construction, dans les plus brefs délais», a assuré le ministre lors de son passage à l'Entreprise publique de télévision (Eptv). Il a certifié que l'objectif était d'atteindre les 410000 logements distribués à leurs heureux propriétaires d'ici fin 2022. Néanmoins, l'homme de confiance du président Tebboune ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il rappelle que 225000 nouvelles unités ont été programmées dans la loi de finances 2023. «Cet important programme comprend 30000 logements promotionnels aidés (LPA), 20000 unités de type logement public locatif (LPL), 15000 logements Aadl, 60000 aides dans le cadre des lotissements sociaux dans les wilayas des Hauts-Plateaux et du Sud (première tranche), et de 100000 aides aux logements ruraux (première tranche)», a soutenu Belaribi. « À cela s'ajoute un programme complémentaire accordé par le chef de l'État, comprenant 140000 aides, dont 100000 réservées aux logements ruraux, et de 40000 aides à l'autoconstruction», a poursuivi le premier responsable du secteur, ce qui signifie que les travaux de centaines de milliers de logements vont être lancés l'année prochaine. Ils viendront s'ajouter aux centaines de milliers d'autres qui sont en cours de réalisation et qui devraient être livrés au cours de l'année 2023, ce qui vient confirmer l'engagement du chef de l'Etat, dès son «intronisation», en ce qui concerne ce secteur des plus sensibles. «Nous allons maintenir notre politique de l'habitat, jusqu'à l'éradication définitive de la crise du logement», n'a cessé de répéter le chef de l'Etat, depuis son élection, le 12 décembre 2019. Pour lui, c'est une question de dignité. «On ne saurait tolérer que les enfants de l'Algérie des chouhada vivent dans des habitations précaires», a-t-il martelé à chaque occasion. Toutefois, cette course «effrénée» au logement ne doit pas être synonyme de «bâclage» comme cela a pu être le cas, il y a quelques années. Abdelmadjid Tebboune a alors ordonné que l'état des logements soit «contrôlé» avant de les remettre à leurs propriétaires. C'est dans ce sens que des commissions ont été créées afin de vérifier l'état réel de ces habitations. «Tous les logements qui seront distribués à partir d'aujourd'hui (hier, Ndlr) ont été inspectés par ces commissions qui les ont qualifiés de décents», a assuré le ministre de l'habitat. Il soutient que cela sera la règle dorénavant, et ce à travers les 58 wilayas du pays. Le président de la République aura donc tenu parole. Malgré les retombées des crises économique et sanitaire, les opérations de distribution de logements ne se sont pas arrêtées. Il a pu compter pour cela, sur le dynamisme de son fidèle lieutenant, Belaribi. Ce dernier a, depuis se prise de fonctions, en février 2021, donné un véritable coup de fouet à un secteur qui avait frôlé «l'arrêt» à cause du coronavirus.

Les travaux ont repris de plus belle. Jour et nuit, les travailleurs se sont relayés sur les chantiers, afin que leurs concitoyens puissent enfin réaliser leur rêve d'avoir leur petit nid douillet...