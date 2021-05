Parachevant le processus des préparatifs des élections législatives du 12 juin, l'Autorité nationale des élections Anie vient de convoquer les partis politiques, en lice pour ces élections à une nouvelle réunion. Il s'agit d'une opération de tirage au sort qui se déroulera, aujourd'hui samedi au siège de l'autorité, pour l'attribution de numéros aux listes électorales de candidatures. Les partis politiques et les indépendants devront également discuter des aspects liés à leur représentativité au niveau des bureaux et centres de vote, lors de ces prochaines élections. Selon les mêmes sources, les listes des partis politiques seront agréées au niveau national, et porteront une numérotation allant de 1 à 22. Tandis que les listes indépendantes seront agréées par les délégations locales de l'Anie à l'échelle des wilayas, apprend-on. Selon Charfi, l'Autorité nationale des élections a également pris un certain nombre de mesures liées aux caractères de choix des salles devant abriter les meetings populaires des candidats aux législatives du 12 juin. Par ailleurs, on ne sait pas encore si à ce stade des préparatifs, l'Anie a prévu d'aborder également les aspects liés aux plages horaires réservées aux passages des candidats dans les médias, notamment la télévision et les radios. Ce qui est sûr, cette tâche ne sera pas de tout repos au vu du nombre important des listes en lice, notamment du côté des indépendants. Rappelons seulement, que le nombre de listes acceptées sans réserve pour prendre part aux élections législatives prévues le 12 juin prochain, s'élève à 1483, dont 646 listes présentées au titre d'un parti politique et 837 listes indépendantes.