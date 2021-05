Dans ce contexte, les Forces navales algériennes ont pris part à ce test du 16 mai dernier jusqu'au 28 mai à la base navale de La Goulette en Tunisie. Il est parrainé par le commandement des États-Unis pour l'Afrique (Africom) et conçu pour améliorer la coopération régionale, la connaissance du domaine maritime (MDA), les pratiques de partage de l'information et l'expertise en matière d'interdiction tactique, afin de renforcer les efforts opérationnels collectifs visant à assurer la sûreté et la sécurité en mer Méditerranée. La partie en mer de l'exercice permettra de tester les capacités des Forces maritimes nord-africaines, européennes et américaines à répondre à la migration irrégulière et à lutter contre le trafic illicite et la circulation de biens et de matériaux illégaux.130 officiers de 13 pays opéreront ensemble jusqu'au 28 mai. Ce sont l'Algérie, les deux pays voisins, la Belgique, l'Égypte, la France, la Grèce, l'Italie, la Libye, Malte, la Mauritanie, l'Espagne et les États-Unis. Bien sûr l'exercice en question prendra en compte la situation sanitaire due à la Covid-19 pour introduire un protocole adapté. Dans un communiqué adressé, hier, à notre rédaction par l'ambassade des USA, il est souligné que «l'exercice Phoenix Express 2021, la 16e itération de l'exercice maritime nord-africain, a débuté, aujourd'hui, à Tunis et dans toute la mer Méditerranée et continuera jusqu'au 28 mai». Dans la correspondance, il est également rapporté que «des exercices tels que Phoenix Express 2021 augmentent l'interopérabilité entre les pays participants afin d'accroître la sécurité maritime et de soutenir le commerce mondial». C'est ce qu'a déclaré le capitaine Harry Knight, directeur de l'exercice Phoenix Express, qui ajoute «Nos exercices maritimes nous permettent de développer nos compétences avec nos partenaires régionaux en apprenant les uns des autres et en travaillant ensemble.» Par ailleurs, Gautam Rana, chargé d'affaires des États-Unis en Algérie, soutien, dans ce même contexte, que «des exercices militaires conjoints comme Phoenix Express approfondissent notre excellente coopération multiforme avec l'Algérie, tout en permettant un environnement maritime plus sûr, grâce à la collaboration régionale et à l'interopérabilité.» Cela va permettre «à la partie en mer de l'exercice de tester les capacités des Forces maritimes nord-africaines, européennes et américaines à répondre à l'immigration illégale et à lutter contre le trafic et le mouvement illicite de marchandises et de matériels», a conclu la même source.