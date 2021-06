Le président de la République a tranché pour une personnalité sans étiquette partisane pour présider aux destinées du prochain gouvernement. Technocrate aguerri, Aïmen Benabderrahmane sera amené à être le chef d'orchestre d'un gouvernement politique où siègeront plusieurs partis. Le choix du président Tebboune porté sur son ancien ministre des Finances, outre qu'il lui trouve sans doute des qualités de meneur d'hommes, est somme toute logique. Le chef de l'Etat ne pouvait pas puiser dans les rangs d'une des formations politiques arrivées en tête du dernier scrutin législatif, sans risquer des tiraillements au sein de la future équipe gouvernementale. À commencer d'abord par la composition du gouvernement où l'équilibre des forces politiques devra impérativement refléter le poids de chaque parti sur l'échiquier politique national. On voit, en effet, mal un Premier ministre partisan confectionner un gouvernement équilibré et priver son parti de portefeuilles importants. On peut aisément deviner l'atmosphère qui régnerait lors des consultations pour la formation de l'équipe gouvernementale.

Même si le Premier ministre agit sous l'autorité du président de la République, ce dernier pourrait se retrouver juge et partie, alors que la Constitution lui confère le rôle de chef de l'Exécutif avec toute sa diversité. De fait, la nomination de Aïmen Benabderrahmane relève de la sagesse politique et de la logique opérationnelle, pourrait-on dire. En effet, le prochain gouvernement ne peut pas se permettre le luxe d'un grincement dans son fonctionnement, ni de mouvement d'humeur entre les ministres et le Premier d'entre eux. La neutralité partisane du nouveau Premier ministre lui octroie un préjugé positif auprès des formations politiques appelées à envoyer leurs représentants au gouvernement.

Ceux-ci seront comptables devant les Conseils de gouvernement et des ministres, mais devront également traduire sur le terrain la volonté des partis auxquels ils appartiennent, de faire évoluer les secteurs dont ils ont la charge. De fait, et contrairement à tous les gouvernements précédents, même ceux estampillés politiques, ces 20 dernières années, celui que conduira Aïmen Benabderrahmane aura la particularité de favoriser une sorte de concurrence saine inter-partisane, avec l'objectif de viser les prochaines échéances électorales. Les secteurs qui auront bien fonctionné et les ministres qui sauront établir une connexion positive avec la société, en débureaucratisant tous azimuts les aspects en relation avec le grand public, apporteront des voix au parti. C'est un fait. Les Algériens reconnaissent les bons ministres et les réclameront le moment venu. C'est cela en gros le fonctionnement d'un Exécutif et c'est à travers des politiques efficaces et populaires que se construit une victoire électorale.

Cela ne réduit en rien, le rôle central du nouveau Premier ministre, dont la mission sera de mener son gouvernement à des succès sur des dossiers lourds, complexes et dont les attentes sont plus qu'importantes. Dans la Santé, l'Education, l'Industrie, le Tourisme et même la Culture, Aïmen Benabderrahmane devra tirer le mieux de chaque ministre, en sachant doser les actions à mener sur le terrain. La partie ne sera pas facile avec des ministres qui ne connaissent pas forcément la rigueur du haut fonctionnaire, mais les bonnes surprises peuvent venir du vécu de chaque membre du gouvernement, de l'ambition qu'il nourrit pour sa propre carrière et la position de son parti sur l'échiquier politique national. Cela donne aux partis politique le poids qui devrait être le leur au sein du pouvoir exécutif. Le Premier ministre, dont la neutralité politique aidera à la stabilité de la majorité présidentielle, partage avec les partis au pouvoir, la responsabilité dans la mise en oeuvre du programme du président de la République.