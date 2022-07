Annonçant les résultats de l'examen du Baccalauréat (session juin 2022d lors d'une conférence de presse qu'il anime aujourd'hui au siège de son département, le ministre de l'Education, Abdelhakim Belabed indiqué un taux de réussite de 58,75% au niveau national. Le ministre a également précisé que la moyenne d'admission a été ramenée à 9,50. Belabed a saisit cette opportunité pour présenter «ses chaleureux remerciements» et exprimé «sa reconnaissance et sa gratitude» à tous les membres de la communauté éducative parmi le corps enseignant, les administrateurs et les travailleurs, ainsi qu'aux partenaires sociaux, représentants des parents d'élèves et syndicats. on à l'annonce des résultats».